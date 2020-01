Victor Mids vertelt hoe jij je volgende sollicitatie beïnvloedt met mindfucks

Illusionist Victor Mids (32) schreef samen met Oscar Verpoort, mede-bedenker van tv-programma Mindf*ck, het boek Mindf*ck: next level. Bewust een ‘next level’, want Mids en Verpoort omschrijven wat je in het dagelijks leven aan mindfucks hebt. Zo beschrijven de twee bijvoorbeeld hoe je de omstandigheden positief kunt beïnvloeden tijdens een sollicitatiegesprek. ,,Wat moet je zeggen, wat moet je niet vergeten en wat trek je aan?” Mids deelt acht tips.

1. Trek iets blauws aan

,,Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat je het beste iets blauws aan kunt doen naar een sollicitatie. Daarmee straal je uit dat je goed kunt samenwerken en een goede teamspeler bent. Uit datzelfde onderzoek bleek ook dat oranje de slechtste kleur is om te dragen. Met deze kleur zien mensen je minder snel als een professionele kandidaat. Hierbij moet ik wel zeggen: het blijft een steekproef, het is natuurlijk niet zo dat als je een blauw overhemd draagt je de baan sowieso krijgt. Maar baat het niet, dan schaadt het niet.”

2. Kies het juiste tijdstip

,,Het tijdstip waarop je het beste kun afspreken is dinsdagochtend om 10.00 uur. De theorie hierachter is: maandag is niet zo’n goede dag, want dan moet iedereen de ellende van het weekend nog wegwerken. Maar het moet wel aan het begin van de week zijn, anders zit iedereen te stressen om alles voor het weekend af te krijgen. En het moet aan het begin van de dag zijn als iedereen nog fris is, maar niet te vroeg. Dus dan is 10.00 uur de beste tijd.”

Quote Iemand is sneller geneigd om een vraag positief te beantwoor­den, als de twee vragen daarvoor ook zo zijn beantwoord Victor Mids

3. Communiceer non-verbaal

,,Non-verbaal vertellen we elkaar veel meer dan met woorden. In een gesprek zeggen we bijvoorbeeld tegen elkaar op non-verbale wijze wat we ervan vinden. Als je op hetzelfde moment gaat zitten of verzitten of dezelfde handbewegingen maakt, zegt dit dat het goed gaat. Dat doen stelletjes ook, die nemen gedrag van elkaar over als ze elkaar leuk vinden. Dit noemen we spiegelen.



In een groepsgesprek is non-verbale communicatie ook zichtbaar. De persoon naar wie alle voetpunten wijzen, krijgt de meeste aandacht. Dit mechanisme kun je ook in je voordeel laten werken. Als je een ‘ja’ wil, moet je letterlijk ‘ja’ gaan knikken.”

4. Gebruik de drie-keer-ja-methode

,,Als je een ‘ja’ op je vraag wilt, kan je ook iets anders toepassen, de drie-keer-ja-methode. Iemand is sneller geneigd om een vraag positief te beantwoorden, als de twee vragen daarvoor ook zo zijn beantwoord. Omdat je brein in een bepaalde mindset wordt gezet, zeg je sneller hetzelfde als je het al een aantal keer hebt gezegd.”

5. Begin met positieve eigenschappen

,,In een sollicitatiegesprek krijg je vaak een vraag over je goede en slechte eigenschappen. Noem altijd eerst je goede eigenschappen. Daarna kun je benoemen waar je minder goed in bent. Dat wat je als eerste zegt, wordt namelijk het beste onthouden.”

Quote Personen met warme handen komen empathi­scher over Victor Mids

6. Doe een concreet salarisvoorstel

,,Ik denk niet dat het slim is om meteen over salaris te beginnen, maar als het gevraagd wordt kun je het beste een heel concreet voorstel doen. Dan voelt het voor je opponent alsof je er goed over nagedacht hebt. Na een helder voorstel is iemand minder snel geneigd om daarop af te dingen. Zeg nooit ‘ik wil dit verdienen’, maar ‘ik vind dat ik dit waard ben’. Niemand kan ingaan tegen wat jij vindt.”

7. Zorg voor warme handen

,,Uit een onderzoek waarin mensen bekertjes warme chocolademelk kregen tijdens een sollicitatiegesprek, bleek dat personen met warme handen empathischer overkomen. De warmte van je handen wordt door de ontvanger vertaald naar een warm gevoel over jou. Probeer daarom koude handen te voorkomen, ga er bijvoorbeeld even op zitten voordat je een hand geeft.”

8. Laat het natuurlijk overkomen

,,Bij alles geldt: doe het op een natuurlijke manier. Je moet niet alle trucjes als een robot gaan toepassen, dat werkt juist averechts. Als je heel erg bewust bezig bent met het positief beïnvloeden van je sollicitatie en te veel gaat nadenken over kleine dingen, dan val je al snel door de mand. Je moet die dingetjes eerder zien als leuke tools voor in je gereedschapskist.”



