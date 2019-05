Vijf onverwachte vragen tijdens een sollicitatiegesprek (en hoe ze te beantwoorden)

Waarom heb je zo lang over je studie gedaan?

Je hoeft je niet betrapt te voelen als de interviewer uit je cv kan afleiden dat je langer dan gemiddeld hebt gestudeerd, schrijft Het Laatste Nieuws. Misschien hechtte je meer belang aan je studentenvereniging dan aan je resultaten, of misschien wist je niet welk beroep je aansprak en ben je van opleiding naar opleiding gehopt. Hoe dan ook: geef je lange studententijd een positieve draai. Je hebt onderweg tenslotte heel wat opgestoken. Denk maar aan sociale vaardigheden, leiderschap en zelfkennis. Toon dat desnoods aan met een anekdote. Benadruk dat je inmiddels je roeping hebt gevonden en dat verantwoordelijkheid nemen geen probleem voor je is.

Welke fouten heb je gemaakt bij je vorige werkgevers?

Nee, de recruiter probeert niet uit te vogelen of je ooit op staande voet bent ontslagen. Je moet dus niet in de verdediging schieten en verklaren dat je altijd perfect werk levert. Met zo’n vraag wil de potentiële werkgever te weten komen of je een goed inzicht hebt in je geleverde prestaties en op welke manier je omgaat met tegenslagen of vergissingen. Bedenk daarom nog voor je op gesprek gaat een concreet voorbeeld van een project dat is misgelopen en van de belangrijkste lessen die je daaruit hebt getrokken.

Wat is je favoriete sport?

Als je solliciteert bij een bedrijf dat niets met sport te maken heeft, kan deze vraag wat vreemd lijken. In feite wil de hr-medewerker zo meer ontdekken over je persoonlijkheid. Hou je van individueel trainen of ben je meer een teamplayer? Kies je een sport voor je plezier, of ben je een competitiebeest? Hou hier rekening mee als je antwoordt, en geef zeker enkele argumenten om je keuze te verklaren. Weet wel dat recruiters geen medische vragen mogen stellen. Als je zelf niet mag sporten door medische problemen, ben je dus niet verplicht om dat te vertellen.

Hoeveel koeien zijn er in Nederland?

‘Euh, geen idee’, is waarschijnlijk het eerste antwoord dat in je opkomt. Maar je toekomstige baas verwacht ook niet dat je dat weet. Hij wil wél graag horen op welke creatieve manier je naar een antwoord toe redeneert. Dus klap vooral niet dicht. Laat je fantasie de vrije loop en probeer een zo logisch mogelijke oplossing te vinden.

Heb je ook sollicitaties lopen bij andere bedrijven?

Heb je net een uur lang verkondigd dat het bedrijf waar je op gesprek bent je droomwerkgever is? Dan zwijg je beter over andere sollicitaties. Anders krijgt je geloofwaardigheid een flinke knauw. In alle andere gevallen moet je niet bang zijn om toe te geven dat je ook elders gesprekken hebt lopen. Dat toont dat je gemotiveerd bent om de professionele uitdaging te vinden die het beste bij je past. En het bewijst dat je een begeerde kandidaat bent op de arbeidsmarkt. Vermeld alleen sollicitaties voor gelijkaardige functies, anders komt het over alsof je niet weet welke richting je uit wil.

In deze video geeft Charlotte van ‘t Wout (carrièrecoach en columnist) je drie vragen die je tijdens een sollicitatiegesprek zélf kunt stellen: