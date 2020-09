Viraal op LinkedIn: Lex is samen met 220 buurtbewoners eigenaar van een boekwinkel

Lex de Jong is sinds deze week de trotse (mede)-eigenaar van de Coöperatieve Nieuwe Boekhandel U.A in Amsterdam. Het is de eerste coöperatieve boekwinkel van Amsterdam en de tweede van Nederland. Om het initiatief te laten slagen, waren er 160 aandeelhouders nodig. Dat zijn er uiteindelijk maar liefst 220 geworden, waaronder Lex. ,,We hebben er altijd in geloofd.’’

De vorige eigenaar vond het tijd voor een nieuwe uitdaging en besloot om de boekwinkel in de verkoop te zetten in de buurt. ,,De winkel heeft altijd een sterke buurtfunctie gehad’’, luidt Lex zijn post op LinkedIn. Het belang van de coöperatie is dat het samen gedaan wordt met de buurt. In de boekwinkel draait het niet alleen om de verkoop van boeken. Zo worden er lezingen gehouden en vinden er signeersessies en buurtactiviteiten plaats. Lex: ,,Er is zelfs eens iemand getrouwd.’’

Aandeelhouders

Het klinkt als een groot aantal: 220 aandeelhouders. Maar in feite werkt het hetzelfde als een vergadering bij een groot bedrijf. De ambitie was om de boekwinkel te kunnen behouden en dat is gelukt. ,,Het zijn geen aandelen om veel geld mee te verdienen. Het gaat echt om het support van de winkel.’’ Het passievolle personeel blijft de winkel runnen, zoals zij dat altijd al deden. De mede-eigenaren kunnen nu af en toe bijspringen. ,,Straks krijgen we te maken met de Sinterklaas- en Kerst drukte. Dan is het fijn dat je een netwerk aan mensen hebt die deze drukte kunnen opvangen.’’

Viraal



Lex deelde het bijzondere nieuws op LinkedIn. Hij heeft zelf veel ervaring met social media en communicatie - als Social Media Manager van het burgerinitiatief 2 Miljoen Handtekeningen en initiatiefnemer van buurt community BoloBoost - maar deze hoeveelheid aan views en interactie had hij niet zien aankomen. ,,Het was een persoonlijke post die nu ruim 4000 likes en reacties heeft ontvangen.’’ Ook krijgt Lex veel reacties met waardering voor het initiatief. ,,Ik krijg zelfs berichten met een aanbod van nieuwe boeken of bijvoorbeeld een nieuw logo voor de winkel. Het is mooi en leuk om te zien.’’

Lex noemt het zelf een prachtig voorbeeld van ondernemen voor en in de buurt. Ook willen ze een inspiratie zijn voor andere mensen; niet alleen boekwinkels. ,,Het bericht is inspirerend. Zeker voor de kleine ondernemers die weggedrukt worden door de grote bedrijven.’’ Lex hoopt er nog velen mee te inspireren, en de deur van de tweede coöperatieve boekwinkel van Nederland staat altijd open.

