Vrouwen geven te snel toe als het over salaris gaat

‘Ik verdien weinig, maar ik ben heel gelukkig zo’



Nienke Pool (49): ,,Ik heb geschiedenis gestudeerd en altijd leuk werk gehad. Toen de kids kwamen, ben ik thuis gebleven. Ik zag veel stress bij andere vrouwen die hun werk combineerden met de zorg voor jonge kinderen. Dat wilde ik zelf niet. Maar toen ik na een paar jaar wel weer aan de slag wilde, bleek mijn jongste dochtertje helaas te ziek. Ze had een ernstige vorm van bloedarmoede waarbij ze steeds flauwviel. ,,Op mijn veertigste heb ik mijn lerarenbevoegdheid gehaald en ben ik voor de klas gaan staan. Na een paar jaar kreeg mijn Italiaanse schoonvader echter kanker en toen ben ik mantelzorger geworden. Hij is twee jaar geleden overleden. ,,Nu werk ik veel vanuit huis; ik geef bijlessen en schrijf teksten voor websites. Mijn inkomen is ongeveer 700 euro per maand. Ik verdien weinig maar ik ben heel gelukkig zo. Ik ben blijkbaar liever thuis in een zorgende rol. Ik moet ook bekennen dat ik geen goede onderhandelaar ben. Ik ben er zolang uit geweest, ik ben allang blij dat ik werk heb. Mijn man verdient bovendien goed dus we hebben mijn inkomen niet nodig. Dat is fijn. Als ik alles kon overdoen, zou ik opnieuw dezelfde keuzes maken.”