VVD en D66 dringen aan op uitstel van versobering coronasteunpakket

Regeringspartijen VVD en D66 denken dat het derde steunpakket toch niet afgebouwd zal worden nu het kabinet nieuwe coronamaatregelen zal aankondigen. ,,De kans dat die versoberingen doorgaan, is heel erg klein”, zei VVD-Kamerlid Thierry Aartsen vanmiddag in de Tweede Kamer.

Volgens Aartsen moet het kabinet het pakket ‘opnieuw wegen’ nu de overheid waarschijnlijk meer bedrijven zal dwingen de deuren gesloten te houden. ,,Je hoeft geen helderziende te zijn om vast te stellen dat deze situatie langer gaat duren.”

De hoop dat er langzaam toe kan worden gegaan naar een normale situatie, is ijdel gebleken, stelt hij. Daarom moet het kabinet ‘snel om de tafel met werkgevers en vakbonden’. ,,Er komen waarschijnlijk nieuwe maatregelen. Kabinet, kijk nou of dit voldoende is”, aldus Aartsen. Ook D66-Kamerlid Steven van Weyenberg vindt dat het kabinet zo snel mogelijk met sociale partners moet spreken over een ‘pakket 3.2'.

Oppositiepartijen vinden dat de VVD nog te veel aarzelt door de bal bij het kabinet te leggen. PvdA-leider Lodewijk Asscher riep opnieuw op de afbouw van het steunpakket zo snel mogelijk uit te stellen, voordat bedrijven gedwongen zijn plannen te maken om personeel te ontslaan.

Volgens de PVV is het zonneklaar dat het bestaande steunpakket per 1 januari niet verder versoberd kan worden en moet de VVD het kabinet sommeren de geplande afbouw te staken. ,,We moeten ondernemers niet nog langer in onzekerheid laten", aldus Kamerlid Léon de Jong. Aartsen wil daar echter ‘niet één, twee, drie ‘ja’, op zeggen’.

NOW

In het derde steunpakket is de looncompensatieregeling NOW per 1 oktober iets minder ruim dan in de eerdere twee pakketten. Bedrijven krijgen maximaal 80 procent van de loonsom vergoed als zij minimaal 20 procent omzetverlies hebben. In de bestaande plannen moeten bedrijven vanaf 1 januari minimaal 30 procent omzetverlies hebben en krijgen zij nog maar 70 procent vergoed.

D66'er Van Weyenberg wil dat het kabinet ook kijkt naar andere maatregelen die op 1 januari wijzigen of aflopen, zoals het uitstel van belastingen. ,,Wat mij betreft moeten we naar alles weer kijken.” Ook de inkomensvoorziening voor zzp’ers (Tozo) hoort in dat rijtje. Vooral de invoering van de partnertoets steekt zijn fractie als een graat in de keel. Hij wil dat er binnen de Tozo meer maatwerk komt, ook al heeft het kabinet eerder gezegd dat dat moeilijk te realiseren is.

