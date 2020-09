Waarom de een sneller herstelt van stress dan de ander

Bedrijfson­ge­val­len: ‘Trek zelf óók aan de bel als het onveilig is’

17 september Een ongeluk zit in een klein hoekje, ook op de werkvloer. Het aantal ongevallen stijgt, vooral onder jongeren en flexwerkers. Ehsan Kermani was 25 jaar arbeidsinspecteur en deelt zijn belangrijkste inzichten over veiligheid op de werkvloer in zijn boek 50 arbeidsongevallen. ‘Mensen moeten harder werken en nemen meer risico’s.’