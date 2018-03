Waarom je een betere manager bent als je lui bent

Zie hier Waaijers definitie van lui zijn: weg met die rituele vergaderingen, overleggen en controlerende gesprekjes. Hallo lege agenda waarin altijd ruimte is voor visie en ruggespraak – de volgens hem écht belangrijke zaken. In zijn boek De luie manager, sinds deze week verkrijgbaar, zet hij uiteen hoe je als manager lui kunt zijn en waarom dat belangrijk is.



Tegenwoordig is Waaijer zelfstandig organisatieadviseur, maar daarvoor was hij jarenlang werkzaam als manager bij grote bedrijven. De laatste dertien jaar bij SKF, een Zweedse multinational. Hij ging er prat op om als lui bekend te staan, ook al zorgde dat soms voor irritatie bij zijn collega’s. ,,Ik herinner me een crisissituatie op mijn afdeling. Iedereen rende rond als een kip zonder kop, maar ik ging juist rustig een kop koffie drinken. Nadenken, praten met mensen waar nu echt het probleem zat.” Waaijers baas stond geïrriteerd aan zijn bureau. Waarom dóe je niks? ,,De neiging is om mee te gaan in die hectiek, maar ik ben liever als de kapitein van een schip. Iemand die rustig blijft, een goed plan bedenkt en als laatste het schip verlaat. Ondanks de aanvankelijke irritatie, ben ik er nooit door ontslagen. Want het kwam door die houding altijd weer goed.”