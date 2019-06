Waarom op vakantie gaan niet de oplossing is

De zomer komt eraan. Dikke kans dus dat je alvast visioenen hebt van lange, zorgeloze middagen op het strand en van cocktails met stukjes fruit en een parasolletje erin. Je droomt misschien al van elke dag uitslapen en eindelijk rust aan je hoofd. Je ziet jezelf al zitten met koffie in een klein kopje op een charmant dorpspleintje.

Onderhandelen met gezin

Sorry to rain on your parade. Ik zeg dit niet om deze dromen door te prikken, maar wel om je een beetje te waarschuwen: ga er niet voetstoots vanuit dat je op vakantie de ultieme rust zult ervaren. Vakantie heeft grote voordelen: het is goed om even uit je gewone bestaan weg te zijn, het is enerverend, je kunt dingen doen waar je normaal gesproken geen tijd voor hebt. Je komt eindelijk toe aan het lezen van een boek of wat zon op je neus. Maar rustgevend? Dat is een moderne vakantie niet per se. Een vakantie betekent vaak ook: de hele dag dingetjes regelen en onderhandelen met je gezin. Op reis moet jij je aanpassen aan andere omstandigheden. De simpelste dingen (wat ga je eten, waar slaap je) behoeven een plan.

Vakantie kan mogelijk zelfs zorgen voor éxtra stress. Dit gaat dan ongeveer zo: In de weken voor je vakantie hebt, ga je extra hard werken om alles op tijd af te krijgen. Bij elk signaal van stress denk je: ‘Oké, ik heb het eigenlijk te druk, maar over twee weken heb ik vakantie en dan kan ik weer tot rust komen’. Dit is een prima manier om te zorgen dat je stressniveau bij aanvang van je vakantie al dermate hoog is dat je bij de minste tegenslag in een driftbui ontsteekt.

Corvée

Laat je door dit soort argumenten niet overhalen om in de aanloop naar je vakantie te veel stress te tolereren. Als je merkt dat je rust nodig hebt, neem dan nú rust, niet pas over twee weken. En heb je op je vakantie echt behoefte aan ontspanning, zorg daar dan zelf voor. Prop niet je hele programma vol. Een leuk uitstapje per dag is ontspannen. Maar de hele reisgids puntsgewijs doorwerken voelt als corvée.

Of je vakantie ontspannen is of juist stressy, dat ligt dus aan jou. Het hangt af van je spanningsniveau vóór de vakantie, en van hoe druk je programma is. Laat jij je door deze factoren niet gek maken, dan kun je in alle rust van je cocktail met parasolletje genieten. Fijne vakantie!

Thijs Launspach is psycholoog en stress-expert. Hij schreef hierover het boek Fokking Druk (2018).