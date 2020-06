Waarom we onze kop in het zand steken als het moeilijk wordt

Mensen zijn echt sterren in het negeren van narigheid. Zo viel ik een keer in voor een betrokken collega die van het ene op het andere moment overspannen was geworden. Laten we haar Ans noemen. Omdat ze er niet was om me in te werken, moest ik zelf maar op mapjes klikken en laden opentrekken. En daar vielen me toch een hoop lijken uit. Achter de gesloten roldeuren van haar archiefkast bleek ze de ontbindende restanten van zeker vijf jaar achterstallig werk te verbergen.

Ik had medelijden met Ans, maar mopperde ook op haar: ,,Waarom steek je je hoofd zo in het zand?’’ Had ze aan de bel getrokken dan had ik haar eerder kunnen helpen. Toch was mijn collega niet uniek in haar aanpak. Gedragseconoom George Loewenstein merkte op dat ook investeerders op slechte dagen ongemerkt veel minder naar hun aandelenkoers kijken. Op goede dagen volgen ze de koersen op de voet.

Struisvogeleffect

Dit struisvogeleffect komt overal voor. We doen het niet écht expres, maar stellen een bezoekje aan de dokter uit als we denken dat er echt iets ergs aan de hand kan zijn. Zitten we toch al in de schulden dan schuiven we alle brieven van de Belastingdienst en deurwaarders ongeopend in een laatje. En echt niet dat we op de weegschaal gaan staan als we het idee hebben dat we behoorlijk aan het aankomen zijn. Zolang we niet precies weten wat er aan de hand is, hoeven we er ook niks mee.

Overigens slaat het nergens op dat dit het struisvogeleffect heet. Struisvogels stoppen helemaal nooit hun kop in het zand, ze nemen er hooguit af en toe een hapje van. Wanneer er gevaar dreigt, ondernemen ze juist meteen actie: ze gaan er keihard vandoor.

Tegen je gevoel in

Zit je in een lastige situatie die je bijna niet onder ogen durft te komen, ga dan tegen je gevoel in. Ga wél naar de dokter, open die brieven en ga op de weegschaal staan. Vraag desnoods iemand anders om je te helpen. Anderen zijn vaak niet zo persoonlijk betrokken en voelen dus minder die drang om de waarheid liever niet te weten. Alleen wanneer je precies weet hoe je ervoor staat, dan kun je de situatie verbeteren en ellende in de kiem smoren.

