Wandelen een vast onderdeel van de werkdag? Helft werkenden vindt het een goed idee

De helft van de werknemers in Nederland wil dat er ruimte wordt vrijgemaakt voor een wandeling tijdens de werkdag, blijkt uit nieuw onderzoek. Regelmatig een blokje om is goed voor lichaam en geest, stellen ook Zorg van de Zaak Netwerk en de Koninklijke Wandel Bond Nederland. Een vernieuwde app moet werkenden dagelijks aan de wandel krijgen.

Zorg van de Zaak Netwerk, de netwerkorganisatie van bedrijven op het gebied van zorg, liet door Markteffect een onderzoek uitvoeren onder ruim 1100 werknemers. Daaruit blijkt dat 50 procent van de respondenten wil dat de baas het wandelen tot een vast onderdeel van de werkdag maakt.

Een samenwerking tussen Zorg van de Zaak Netwerk en Koninklijke Wandel Bond Nederland (KWBN) moet werkgevers inspireren en meer werkenden aan het wandelen krijgen. ,,Het is de beste manier van bewegen. Wandelen werkt preventief want het is goed voor je immuunsysteem door de hormonen die vrijkomen. Je kunt er allerlei kwalen mee voorkomen, zoals hart- en vaatziekten”, zegt Paul Sanders, directeur-bestuurder van KWBN.

Ontspanning

Ruim 80 procent van de respondenten uit het onderzoek geeft aan weleens te wandelen tijdens het werk. Bijna een kwart wandelt dagelijks, driekwart doet dit wekelijks. Bijna alle respondenten zijn ervan overtuigd dat wandelen goed is voor zowel de lichamelijke als de mentale gezondheid. Genieten van de buitenlucht en natuur zorgt voor ontspanning en maakt het hoofd leeg, zegt 54 procent. Uit het onderzoek blijkt ook dat 60 procent meer is gaan wandelen door de coronacrisis.

We wandelen dus al best veel, maar het kan altijd beter, zegt Sanders. ,,Ik ken genoeg mensen die zich een keer in de week in een strak pakje hijsen om te gaan wielrennen. Maar het is veel beter voor je gezondheid om iedere dag een paar kilometer te wandelen, minimaal een half uur.” Komt Sanders zelf ook elke dag aan zijn kilometers? ,,Ik ga minimaal twee keer per dag met de honden lopen. Ik haal de 3 tot 5 kilometer per dag zeker wel.”

Vrijheid

Sanders zegt dat werkgevers het wandelen meer zouden moeten stimuleren, anders komen we nooit zo makkelijk aan onze dagelijkse kilometers. ,,Werkgevers moeten uitdragen dat het gezond is om te bewegen. Geef ook je personeel de vrijheid om dit te doen.” Volgens Sanders zijn er veel manieren om even te wandelen tijdens de werkdag: een wandelend telefonisch overleg, even een rondje lopen tijdens de lunchpauze of tussendoor een frisse neus halen. ,,Het betaalt zich uiteindelijk terug. Werknemers die meer bewegen zijn minder vaak ziek.”

Quote Iedereen kan zelf goed aanvoelen wanneer het tijd is om even een ommetje te maken Paul Sanders, KWBN

Voor een verplicht wandeluurtje voelt Sanders niet zoveel. ,,Ik ben niet zo van het verplicht stellen. Iedereen kan zelf goed aanvoelen wanneer het tijd is om even een ommetje te maken. Zeker als je helemaal leeg getrokken bent door een videogesprek. Dan moet je er gewoon even tussenuit.”

Opdrachten

De wandel-app van KWBN zou een steuntje in de rug kunnen zijn voor bedrijven. Vandaag lanceren de twee partijen een variant van de app voor tijdens het werk. De ‘Wandelen Werkt’-app laat werknemers in acht weken meer wandelen door informatie, opdrachten, podcasts en video’s aan te bieden.

Blijf het ook gewoon lekker samen doen en maak een wandelafspraak met je collega, zegt Sanders. ,,De kans op besmetting is buiten een stuk kleiner en je kunt tijdens het wandelen genoeg afstand houden.”

