Wat de FNV-leden ook stemmen, met pensioen op je vijftigste kan hoe dan ook

Salaris­kloof lijkt groter te worden, vrouwen alsnog positiever over arbeids­markt

14 juni Het percentage vrouwelijke grootverdieners is ten opzichte van vorig jaar nauwelijks gestegen, terwijl bij de mannen een groei van 4 procent te zien is. Van de hoogopgeleide vrouwen verdient 18 procent meer dan 45.000 euro per jaar, tegenover 44 procent van de mannen. Dat blijkt uit het Intermediair Imago Onderzoek, uitgevoerd onder zo’n 4000 hoogopgeleide (hbo en wo) Nederlanders.