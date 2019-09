Wat vinden werknemers nou echt van hun baas? Dit bedrijf komt erachter

Als we ‘s avonds thuiskomen, klagen we vaak wat af over ons werk. Maar waarom kunnen we deze feedback eigenlijk niet kwijt bij onze baas? Werknemers zouden de vrijheid moeten krijgen om alles te kunnen zeggen wat ze willen. Daarom ontwikkelde ondernemer Riccardo Osti een handige tool.

Bedrijven vinden het steeds belangrijker om bij te houden wat klanten van hun product of dienst vinden. Zo kan het aanbod beter worden afgestemd op wat de klant precies wil; alles voor het beste product en een succesvol bedrijf. Hier speelde Riccardo Osti vijf jaar geleden op in met zijn bedrijf Wonderflow. Hij ontwikkelde een tool die automatisch bruikbare informatie haalt uit alles wat klanten zeggen.



Maar na het succes van de tool begon Osti zich iets af te vragen: waarom wordt eigenlijk niet op dezelfde manier naar werknemers geluisterd als naar klanten? Tevreden werknemers zijn toch net zo onmisbaar voor het uiteindelijke succes van een bedrijf? Als antwoord hierop bedacht hij met Wonderflow een tweede tool: Wonderflow @Work. Hierin kunnen werknemers alles anoniem kwijt wat ze over hun werk willen zeggen, precies zoals klanten dat doen in een review over een product.

Waarom is luisteren naar werknemers zo belangrijk?

,,Slechts 13 procent van de werknemers wereldwijd voelt zich actief betrokken bij het werk, blijkt uit eerder onderzoek. Dit kun je als werkgever verbeteren door beter naar je mensen te luisteren. Als ze zich gehoord voelen, voelen ze zich namelijk meer thuis op het werk en zijn ze gelukkiger. Hierdoor gaan ze beter hun best doen. Daarnaast kun je door goed te luisteren problemen veel sneller opsporen.’’

Volledig scherm Riccardo Osti, CEO van Wonderflow © Privé-archief

Heel gek dat veel bedrijven nog geen feedbacksysteem hebben. Waarom is dat?

,,Goed luisteren betekent feedback verzamelen. Maar om feedback te kunnen verzamelen van werknemers is geld nodig - en dat wordt niet voldoende vrijgemaakt. En als werkgevers al feedback verzamelen, doen ze dat vaak alleen op jaarlijkse basis.’’

Wat is daar zo verkeerd aan?



,,Die jaarlijkse feedbackrondes bestaan uit tientallen vragen. Ik had laatst een bedrijf dat in totaal 44 vragen stelt aan zijn werknemers. Dat zijn vaak leidende vragen, er wordt precies gevraagd naar wat de werkgever wil horen.’’

Hoe moet het dan?

,,De werknemers moeten de vrijheid krijgen om te kunnen zeggen wat ze echt willen zeggen. In onze tool worden alleen maar open vragen gesteld, zoals: ‘wat vind je van je werk?’. Wij geven dan de ruimte om daar een eerlijk en als het nodig is een anoniem antwoord op te geven.’’

En dat is het?

,,Nee. Het is toch gek dat je als werknemer maar één keer per jaar officieel feedback kunt geven terwijl je dagelijks wat te zeggen hebt? Als ik ‘s avonds thuiskom, vertel ik mijn vrouw alles over mijn dag. Zo zou het ook met feedback moeten gaan. Daarom geven wij werknemers 24 uur per dag toegang tot de tool, zodat ze op elk moment alles kwijt kunnen.’’

En hoe halen werkgevers daar uiteindelijk bruikbare informatie uit?

,,Ons systeem analyseert en interpreteert alles wat wordt gezegd en vertaalt dit naar informatie waar een werkgever direct wat aan heeft. Ook maken we gebruik van modellen om te kijken wat het belangrijkst is voor de werkgever om te weten. Bijvoorbeeld welke onderwerpen eruit springen. Dit alles wordt in een overzichtelijk dashboard gepresenteerd waar iedere manager mee uit de voeten kan.’’

Maar dat betekent niet dat de werkgever er direct iets mee gaat doen.

,,Dat klopt. Maar door de data echt onder hun neus te schuiven, worden werkgevers een soort van verplicht om er iets mee te doen en om naar hun werknemers te luisteren.’’

Wat is er nog meer nodig om feedback van werknemers te verbeteren?

,,Er is een cultuurverandering nodig om van iedere baas een goede baas te maken die naar zijn mensen luistert. In Amerika is dit al gaande. Kijk maar naar Silicon Valley, daar wordt veel meer aandacht besteed aan werknemers en hun geluk. Zij lopen hierin voorop. Hier in Nederland kan het ook, alleen daar is geld voor nodig. Maar eerst moeten bedrijven leren begrijpen wat werknemers nodig hebben. Met Wonderflow faciliteren wij die eerste stap.’’

