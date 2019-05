Werken tijdens de ramadan: ‘Het slaaptekort is erger dan de honger’

Op 4 juni eindigt de ramadan. Veel moslims vinden de laatste dagen zwaar, zeker in combinatie met een fulltimebaan. ,,Zorg in ieder geval voor zo weinig mogelijk vochtverlies, want dat kan klachten opleveren.”

De mooiste maand van het jaar, zo noemt Ercan Kocyigit de ramadan. Kocyigit werkt bij de Belastingdienst en is gemeenteraadslid voor de PvdA in Doetinchem. ,,Ik heb vooral last van het slaaptekort”, zegt hij. ’s Avonds gaat hij naar het gebed in de moskee, dat duurt al tot laat en dan moet hij om half vier ’s nachts weer opstaan om wat te eten. ,,Er zijn moslims die dan even een glas water drinken en verder slapen, maar ik neem meestal een bakje yoghurt. Dan ga ik weer slapen en moet ik om zes uur weer opstaan om naar mijn werk te gaan. Ik heb geen moeite met het niet eten en drinken. De eerste dagen een beetje hoofdpijn, maar dat verdwijnt ook.”

Dat herkent diëtist Mariam Aaras, ook bij haar speelt vermoeidheid een grotere rol dan honger. Als zzp’er kan ze overdag wat extra rust nemen tijdens de ramadan. ,,Ik ontbijt uitgebreid voor vier uur ’s nachts en dan zit ik zeker tot vijf uur ’s middags vol. Als het mooier weer is, krijg ik ook extra energie. Dat vind ik lastiger bij slecht weer”, zegt Aras, die ook directeur is van het Voorlichtingsbureau Halalvoeding. Ze merkt dat de vermoeidheid onder deelnemers aan de ramadan toeneemt in de laatste tien dagen. ,,Dan gaan mensen nog even extra bidden, wat meer naar de moskee en komen ze wat vaker samen. Dat kost allemaal extra energie.”

Bedrijfsarts Marlies Prenger van Zorg van de Zaak komt in de praktijk weinig gezondheidsklachten tegen tijdens de ramadan. ,,Hoogstens mensen die ziek zijn en het jammer vinden dat ze de ramadan niet mee kunnen doen. Het draait deze maand toch vooral om goed werkgeverschap en goed werknemerschap. Als werknemer kun je laten zien dat je zo goed mogelijk je best doet om geconcentreerd je werk te doen, terwijl je als werkgever er rekening mee kan houden dat iemand zich wat slapper kan voelen.” Daarnaast kun je dingen aanpassen deze maand, adviseert ze. Als iemand niet meeluncht, kan diegene misschien wat eerder weg of later beginnen. ,,Wellicht is het fijner om in de ramadan meer nachtdiensten te draaien. Individuele afspraken en collegialiteit werken het beste.”

Aan collegialiteit is bij Kocyigit geen gebrek. Hij geeft aan de koffie wel te missen om de dag mee op te starten. ,,Maar ik haal nog wel koffie voor mijn collega’s. Ik wil niet dat ze er last van ondervinden dat ik de ramadan doe. Soms vergeten ze het even en vragen of ik nog koffie wil. Maar ik vind dat helemaal niet erg. Als jij niet in die samenleving zit waar iedereen aan de ramadan meedoet dan kun je dat ook niet altijd onthouden. Ik besef vooral hoe makkelijk ik het heb met mijn kantoorbaan. Ik ken ook mensen die in de ijzergieterij werken en de ramadan doen. Dan is het een stuk zwaarder om niet te drinken.”

Anderhalf tot twee liter vocht drinken, adviseert diëtist Aaras. ,,Zorg dat je vezels binnenkrijgt en ijzerrijke voeding. Het ontbijt voor zonsopgang overslaan is onverstandig en ook tegen de Islamitische regels. Je mag jezelf immers niet schaden en dat doe je wel als maar één maaltijd per dag eet, dan ga je spieren afbreken.” Aaras ziet wel veel gebrek aan kennis over de ramadan bij niet-moslims. ,,Ik zag laatst een leuke vacature voor een diëtist waar de gesprekken precies tijdens het Suikerfeest waren gepland. Of dat je als vrouw tijdens de menstruatieweek wel mag eten, is vaak niet bekend.”

Bij zwaar lichamelijk werk moet wel rekening worden gehouden met de ramadan, vindt bedrijfsarts Prenger. ,,Het hoeft geen fysiek probleem te zijn, je ziet zelfs topsporters goed presteren tijdens de ramadan. Maar je zou er rekening mee kunnen houden als mensen op grote hoogte of met gevaarlijke machines moeten werken. Zorg in ieder geval voor zo weinig mogelijk vochtverlies, want dat kan wel klachten opleveren.”

Op dinsdag 4 juni wordt de ramadan afgesloten met het Suikerfeest. Een moment waar Kocyigit al naar uitkijkt. ,,Ik houd van de saamhorigheid. Je bouwt een band met elkaar op tijdens de ramadan en je viert het ook samen als het weer is afgelopen. De dag na het Suikerfeest trakteer ik ook altijd op een Turkse lekkernij op het werk. Ik vind het leuk als mijn collega’s iets bijleren over de ramadan.”

