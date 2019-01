ZelfhulpjunkiesZelfhulpboeken zijn populairder dan ooit. We vroegen een aantal ‘zelfhulpjunkies’ om boekentips te geven die hen in hun werk en privé verder hebben geholpen. Deze keer: Leroy Seijdel (26), online mindset-coach.

Seijdel wilde tijdens zijn studie bedrijfskunde leren hoe hij dingen effectiever kon aanpakken. Hij begon met een van de bestverkochte managementboeken aller tijden: De 7 eigenschappen van effectief leiderschap. En daarna kon hij niet meer stoppen. ,,Ik lees vaak twee uur per dag, dan kom je wel aan honderd boeken per jaar.”

Boekentip 1: Ontwerp je persoonlijke missie - Stephen R. Covey

Wil je weten waar je naartoe wil, begin dan met het einde voor ogen. ,,Dit boek hielp mij bij het beantwoorden van de vraag: waar wil ik over vijf à tien jaar zijn? Als je dit weet, dan kun je kleine stapjes maken om naar dat doel toe te werken. Wil je miljonair worden? Dan moet je niet in loondienst gaan werken. Zelf wil ik over tien jaar geen geldangst meer hebben. Ik wil een koophuis, mijn kinderen - als ik die dan heb - moeten alles kunnen krijgen en ik wil locatie-onafhankelijk werken.”

Daarom heeft hij zijn bedrijf ook online ingericht. ,,Ik doe één op één coaching via Skype en ik maak video’s over persoonlijke ontwikkeling waar mensen zich op kunnen abonneren. Ik had vroeger erg last van faalangst. Durfde niet te presenteren, was bang voor de mening van anderen. In kleine stappen heb ik naar dit doel toegewerkt.”

Wekelijks maakt hij op vrijdagmiddag een planning voor de week erop, zodat hij zich niet laat meeslepen door de waan van de dag. Hij plant zijn acties op vier gebieden: gezondheid, werk, relatie en persoonlijke ontwikkeling. ,,Qua werk wil ik een passief inkomen creëren en wat betreft persoonlijke ontwikkeling heb ik met mezelf de afspraak dat ik pas na het avondeten mijn social media mag bekijken. Ik krijg daar ongelooflijk veel rust van.”

Boekentip 2: Essentialisme - Greg McKeown

Essentialisme gaat over het terugbrengen van de overvloed aan informatie, vragen en indrukken tot de essentie. ,,Een paar jaar geleden had ik een miljoen ideeën, maar ik maakte geen onderscheid. Ik begon aan iets en legde het weg als het moeilijk werd. Als je alles even belangrijk maakt, is niks meer belangrijk. Een gebrek aan tijd is een gebrek aan prioriteit.”

Door dit boek is hij gaan kiezen. ,,Zo maakte ik na mijn studie een reis van vier maanden in plaats van dat ik een master-opleiding ging volgen en maakte ik daarna heel bewust de keuze om me drie jaar te richten op de startfase van mijn eigen bedrijf. Dat betekent ook dat ik daardoor wist dat ik in die jaren minder tijd voor bijvoorbeeld vrienden, familie en ontspanning had."



,,We hebben allemaal 24 uur in een dag zitten. Door prioriteiten te stellen kun je beter bepalen waar jij die 24 uur je aandacht aan wilt geven. En dat kan op slechts een paar doelen tegelijk. En om meer tijd te hebben voor de essentie van mijn werk automatiseer ik dingen. Zoals mijn mail. Als mensen iets bij me kopen, krijgen ze automatisch een mailtje met het pakket en een handleiding. Scheelt me een half uur per dag vragen beantwoorden.”

Ook heeft hij door dit boek geleerd dat het belangrijk is om nee te zeggen. ,,Dat betekent voor mij dat ik tegenwoordig geen fysieke workshops meer geef. Alleen online, omdat mijn doel locatie-onafhankelijk werken is. Ook al kan ik bij bedrijven trainingen geven voor veel geld, voor mijn focus is het niet goed.”

Boekentip 3: De miracle morning - Hal Elrod

Dit boek leert je volgens Seijdel dat je voor acht uur ‘s ochtends al een hoop gedaan kunt krijgen. ,,Ik was altijd een avondmens. Tot laat op de bank hangen. De volgende dag drie keer snoozen. Opstaan met veel moeite. Direct op m’n mobiel kijken. Ik werd er gek van en om dit te veranderen besloot ik om dertig dagen achter elkaar om zes uur op te staan.”

Zijn ochtendritueel was elke dag: mediteren, ontbijten, lezen. Ook op zaterdag en zondag. ,,Ik doe het gewoon. Ik heb mijn avondritueel ook moeten aanpassen, dat wordt vaak onderschat door veel mensen. Ik ga tussen tien en elf uur slapen en een uur daarvoor wil ik niet meer op een beeldscherm kijken. Ik kijk ook geen nieuws meer. Teveel negativiteit. Ik doe wat yoga-oefeningen en ik lees een roman of een thriller om de dag mee af te sluiten. Het is zo fijn om de ochtend voor jezelf te hebben. Ik visualiseer m’n doelen, bedenk waar ik naartoe wil met m’n bedrijf en welke stappen ik daarvoor moet zetten. Door een frisse en positieve start van de dag gaat de rest van mijn dag ook beter.”