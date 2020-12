Winkeliers zetten nog alles op alles voor kerstomzet: ‘Ik heb geen tijd om te sippen’

‘Ik lever mijn sieraden zelf wel af’

Rose van Ginneken, goudsmid/eigenares van atelier Pepita d’Oro (Den Haag): ,,Natuurlijk was ik na het nieuws over de lockdown echt wel teleurgesteld. Waarom heeft het zo ver moeten komen? Als de straten in de binnensteden niet hutjemutje waren geweest, had ik als kleine ondernemer in een buitenwijk geen probleem gehad. Na de toespraak van Rutte lag ik de hele nacht te woelen en piekeren: hoe kan ik tóch door blijven gaan? Voor mij is de periode vóór kerst namelijk cruciaal. Dan draai ik in tien dagen een omzet waar ik normaal een paar maanden voor nodig heb. Ik verkoop voornamelijk unieke, met de hand gemaakte sieraden en dat zijn bij uitstek cadeaus die mensen aan het einde van het jaar aan elkaar geven.