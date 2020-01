Witwassende criminelen opsporen? Dan heb je de banen voor het uitzoeken

Aantal werklozen in Nederland blijft gelijk, meeste werkloos­heid binnen EU in Grieken­land

0:03 Het werkloosheidspercentage in Europa is de laatste maanden nagenoeg gelijk gebleven. Sinds mei vorig jaar is het gemiddelde werkloosheidspercentage in alle EU-landen 6,3 procent. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.