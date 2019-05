Woon je dichtbij de grens? Dan kun je (meestal) beter aan de andere kant gaan werken

Dat blijkt uit onderzoek van het CBS in samenwerking met statistiekbureaus uit Noordrijn-Westfalen, Nedersaksen en België. Het gemiddelde uurloon in de Randstadprovincies kwam in 2015 uit op 35,50 euro. In Nederlandse grensprovincies is dat lager; 31,70 euro aan de grens met België, terwijl je als je óver de grens gaat werken gemiddeld 37,90 per uur kunt verdienen.



,,De hoogte van de lonen hangt vooral samen met de productiviteit per gewerkt uur”, legt CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen uit. Het gaat dan om de toegevoegde waarde per gewerkt uur. ,,In Nederland geldt dat voor de Randstadprovincies, met name Utrecht (35,70 euro) en Noord-Holland (36,50 euro). Daar is veel zakelijke en financiële dienstverlening gevestigd. En daar is de toegevoegde waarde per gewerkt uur hoog.”



De arbeidsproductiviteit per gewerkt uur is het hoogst in België (67,30 euro), gevolgd door Nederland (62,30 euro). Duitsland blijft daarin iets achter: in Noordrijn-Westfalen ligt dat op 55,10 euro en in Nedersaksen blijft het steken op 50,30 euro.

Tekst loopt door onder het kaartje.

Wat verdienen mensen gemiddeld per regio in Nederland, Duitsland en België? Ga met je muis of vinger over de kaart om het uurloon te zien:

Duitse grens

In Nederland verdien je in de provincies die grenzen aan Duitsland gemiddeld 31,10 euro per uur. Dat is ietsje lager dan in Noordrijn-Westfalen, waar je nog wel 31,60 euro verdient, maar hoger dan in Nedersaksen - in het noordwesten van Duitsland - waar het gemiddelde uurloon op 28,50 blijft steken. Vooral in de dienstensector blijft het uurloon achter ten opzichte van Nederlandse grensgebieden.

,,Binnen voormalig West-Duitsland is Nedersaksen altijd al een regio met lage lonen. Dat heeft te maken met de samenstelling van de bedrijven”, aldus Van Mulligen. ,,De zakelijke en dienstverlening is voornamelijk gevestigd in de zuidelijke deelstaten.” De onderzoeker verbaast zich over het feit dat ook in Wallonië, dat vaak wordt gezien als het armste gebied van België, de lonen relatief hoog liggen. ,,De arbeidsproductiviteit is daar hoog”, verklaart hij.

In de cijfers zijn alleen werknemers meegenomen. ,,In Nederland heb je relatief veel zzp’ers, het kan zijn dat zij gemiddeld meer verdienen dan het huidige uurloon”, aldus Van Mulligen. In heel Nederland ligt op basis van deze gegevens uit 2015 het gemiddelde uurloon over alle provincies op 33,40 euro.

