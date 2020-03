Wopke Hoekstra geeft in één klap 15 miljard uit en misschien nog meer: ‘We kunnen dit aan’

PODCAST Marieke werkt honderd uur per week voor mondkapjes

27 maart The Switch is een podcast die verhalen vertelt van ondernemers die een switch hebben gemaakt in hun bedrijf tijdens de crisis. Niet iedere ondernemer gaat failliet. De ondernemers in deze podcast vertellen hoe ze hun bedrijf opnieuw hebben uitgevonden. Of in sommige gevallen iets terug hebben gedaan voor de maatschappij.