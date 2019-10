Wouter (41) zorgt dat er chips en nootjes in de schappen liggen

Wat doet een...Wie ons banenlandschap bekijkt, ziet bijzondere functies voorbijkomen. Een field service en-gineer, een lab technician of een assemblagemedewerker: we hebben ze blijkbaar hard nodig, maar waarvoor en waarom? In deze serie vertelt elke week iemand over zijn of haar beroep. Vandaag: Wouter Sonderen (41), technisch coach maintenance leads bij Intersnack in Doetinchem.

Intersnack maakt onder meer Pombär-chips. Ik moet het vragen: wordt er niet enorm veel gesnackt op de werkvloer?

,,Als je wil, kun je je inderdaad helemaal uitleven met alle soorten nootjes en chips die wij maken. Maar we eten niet heel de band leeg in de fabriek hoor. Dat is ook niet zo handig vanwege de voedselveiligheid, dan moet je ook heel de tijd grondig je handen wassen.’’

De fabriek maakt ook pindakaas. Ben je die geur niet helemaal zat na een dag werken?

,,De geur is inderdaad minder fijn, het is een beetje de notenkraam op de markt. Zeker als je hier binnenkomt dan komt het echt op je af. Op een gegeven moment merk je het niet meer. Mijn omgeving zegt weleens: ‘Heb je weer tussen de pinda’s gezeten?’.’’

Je bent technisch coach voor ‘maintenance leads’. Hoe leg je in de kroeg uit wat dat is voor werk?

,,Een maintenance lead zorgt er simpel gezegd voor dat hij de machines in de fabriek aan de praat houdt en het proces continu verbetert. Ook ben je in de functie verantwoordelijk voor het onderhoud. Als er iets misgaat zoekt een maintenance lead precies uit wat de oorzaak is en hoe dat de volgende keer kan worden voorkomen.’’

Dus het is geen storingsmonteur?

,,Nee, het is heel ander werk. Een storingsmonteur wordt gebeld als er een storing is en gaat weer weg als alles weer loopt. Het werk van een maintenance lead begint daarna pas, bij het onderzoek naar waar het misging.’’

En waarom hebben maintenance leads een technisch coach nodig?

,,De maintenance lead is verantwoordelijk voor verschillende onderdelen van het proces. Als coach begeleid ik medewerkers bij die verantwoordelijkheden. Daarnaast zien technische mensen vaak alleen de feiten en houden geen rekening met hoe iemand in zijn vel zit. Terwijl dat natuurlijk ook kan verklaren waarom dingen lopen zoals ze lopen. Als coach zie ik dat wel en help hen daarbij.’’

In de techniek staan veel banen open. Hoe komt het eigenlijk dat de techniek niet zo populair is?

,,Veel mensen hebben het idee dat het alleen maar handenwerk is en dat is niet stoer genoeg. Ze willen liever mensen aansturen in een kantoorbaan. Daarnaast moet technisch werk mooi zijn met hightech producten. Weinig technici willen in een ‘normale’ fabriek aan de slag met pindakaas en nootjes. Maar dit werk is ook iets om trots op te zijn. Het is een tastbaar product dat je kunt laten zien. Daarmee kun je ook vertellen wat voor werk er allemaal achter zit om dat te maken. Pindakaas is eigenlijk een heel gaaf product.’’

Zijn er dagen waarop je geen zin hebt in je werk?

,,Die zijn er voor mij eigenlijk niet. Maar ik kan me zo voorstellen dat een maintenance lead last kan hebben van een hoge werkdruk. Zeker als je veel klanten tegelijk hebt, je storing op storing krijgt en je de oorzaak maar niet vindt. Dan blijf je maar pleisters plakken. De fabriek moeten namelijk wel blijven draaien.’’

Hoe lang zie je jezelf nog in deze baan?

,,Ik zit hier nog maar twee jaar, dus ik kan de komende tijd nog wel vooruit. Er is nog genoeg te doen. Ik wil bijvoorbeeld het werk verder professionaliseren: dat we ook echt doen wat we beloven en dat ook goed communiceren. Ik wil me vooral blijven ontwikkelen.’’

