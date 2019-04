Zeldzaam: lonen stijgen minder hard dan inflatie

In het eerste kwartaal van het jaar zijn de cao-lonen met 2,2 procent gestegen. Maar de stijging van de consumentenprijzen (kort gezegd: inflatie) was groter; die bedroeg 2,5 procent. Dat maakte het CBS vanochtend bekend. ,,Je zou denken dat werkgevers in deze tijden van krapte juist de portemonnee trekken om mensen te binden’’, zegt hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen.

De inflatie steeg onder meer harder door de hogere btw en de energiebelasting. Van Mulligen noemt het ‘verrassend’ dat de lonen niet harder omhoog zijn gegaan. ,,Je zou denken dat werkgevers de lonen nu toch eens omhoog gaan gooien, omdat ze staan te springen om mensen. Maar dat zien we in de cijfers niet terug.’’

Meer mensen aan werk

Overigens is het totale inkomen wel toegenomen. Maar dat komt volgens Van Mulligen alleen doordat er meer mensen aan het werk zijn, niet doordat ze per uur meer zijn gaan verdienen. Sinds 2014, het dieptepunt van de economische recessie, is het eenmaal eerder voorgekomen dat de consumentenprijzen harder stegen dan de cao-lonen, namelijk in het eerste kwartaal van 2017.

Van Mulligen verwacht dat het achterblijven van de loonstijging slecht is voor de koopkracht. Die cijfers worden echter pas met Prinsjesdag bekend. Eerder deze maand constateerde het CBS al dat onze lonen in de afgelopen tien jaar nauwelijks zijn gestegen.

Volledig scherm © CBS

Macht werkgever

De vraag waaróm de lonen achterblijven, is niet makkelijk te beantwoorden. ,,Wat we zien is dat de factor kapitaal tegenwoordig machtiger is dan de factor arbeid. Dat betekent dat de macht van de werkgevers groter is dan de macht van de werknemers.’’

De ingrediënten om de lonen op te krikken zijn er wel, zegt de hoofdeconoom van het CBS. ,,Een loonstijging vloeit over het algemeen voort uit een hogere productiviteit. Als mensen meer gaan produceren, is dat reden om de lonen te verhogen.’’

Van Mulligen heeft berekend dat tussen 1995 en 2018 onze productiviteit met 28 procent per uur is gestegen. De lonen gingen in diezelfde periode 6 procent omhoog. Een flink verschil dus. ,,Het grootste deel van de productiviteitswinst gaat naar het bedrijf, naar de aandeelhouder, niet naar de werknemer.’’

Volgens het CBS namen de lonen per bedrijfstak het meest toe in de sector ‘overige dienstverlening’, waaronder bijvoorbeeld kappers en de uitvaartzorg vallen. In het onderwijs stegen de lonen het minst, terwijl dit vorig jaar nog de bedrijfstak was met de grootste loonstijging.



Toen stegen de lonen van het onderwijzend personeel in de cao van het primair onderwijs bijvoorbeeld meer, doordat het salarisverschil verkleind werd met docenten in het voortgezet onderwijs. Begin maart verliep de cao voor het primair onderwijs. Daar is nog geen nieuw akkoord afgesloten.