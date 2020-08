Zij werden gediscrimineerd op de arbeidsmarkt: ‘Het doet zo’n pijn dat je niet eens een kans krijgt’

,,Ik heb mijn ervaringen met discriminatie - zowel privé als zakelijk - eigenlijk altijd naar de achtergrond gedrukt. In mijn loopbaan heb ik voor veel mooie bedrijven mogen werken waar nooit iets vervelends is voorgevallen. Je richt je liever daarop dan op de keren dat het misging. Maar tijdens mijn sabbatical had ik tijd om na te denken over mezelf en mijn leven. Ik denk dat mijn ervaringen meer impact hebben gehad dan ik altijd wilde toegeven, aan anderen maar ook aan mezelf.

Expliciet

Je komt discriminatie in zoveel verschillende vormen tegen. Soms is het impliciet, achter je rug om. Maar vaak is het ook heel expliciet: mensen die in mijn gezicht zeggen dat ze mij, als zwarte man, niet accepteren. Ik heb bestuursfuncties gehad bij grote bedrijven. Ook daar, op directieniveau, wordt expliciet gediscrimineerd. Zo werd in een bestuursvergadering eens tegen me gezegd door een witte man: ‘Je staat bij mij 1-0 achter’. Ik begreep het niet, hoezo? ‘Ik haat Surinamers’, zei hij.