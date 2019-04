Zo besteed je je vrije tijd aan wat je écht wil doen

Uitstelgedrag is pijnlijk herkenbaar, schrijft work-lifeplatform Intermediair. We doen het niet alleen met zaken die ons vervelend lijken, zoals fitter worden, maar zelfs met leuke bezigheden. Hoe vaak heb je jezelf niet beloofd tijd te maken om meer te lezen of uitgebreid te gaan koken? Het komt wel, zeggen we tegen onszelf. Zodra x, y of z tot een einde is gekomen, dan heb je weer tijd. In je fantasie breken er zelfs momenten aan dat je je nota bene zult vervelen. Halleluja.