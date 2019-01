Zo controleer je jouw eerste loonstrook van 2019

Vrijwel alle Nederlandse werknemers gaan er in 2019 op vooruit in nettoloon. Mooi meegenomen. Maar hoe zie je of alles op je loonstrook klopt? En hoe besteed je dat extraatje het beste?

Een dezer dagen valt bij werkend Nederland de eerste loonstrook van het jaar op de deurmat, met daarop goed nieuws voor de meeste werknemers: het nettoloon komt daarop net iets hoger uit dan vorig jaar. Veel werknemers kunnen volgens het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid deze maand 1 tot 2,5 procent meer salaris tegemoet zien dan in december 2018.

Dat heugelijke nieuws hebben we te danken aan de verlaging van de inkomstenbelasting en de verhoging van de algemene heffingskorting en de arbeidskorting. Werknemers met een middeninkomen zien volgens het ministerie hiervan het grootste resultaat.

Maar wacht nog even tot je de loonstrook met een glimlach weer weglegt, zegt Joke van der Velpen, kennismanager van HR-dienstverlener Raet. ,,Ik denk dat 98 procent van de werknemers alleen kijkt of ze er in loon op vooruit zijn gegaan en dan vinden ze het wel prima. Het is geen sexy onderwerp. Maar het loont om er soms even wat meer aandacht voor te hebben.”

Alleen, je loonstrook lezen is één ding, maar alles erop begrijpen? Op de meeste loonstroken staat een stortvloed aan informatie die niet eens allemaal nodig is, zegt Van der Velpen. ,,De standaard is om heel veel info op de loonstrook te zetten - zo’n beetje alles wat ze hebben met betrekking tot jou - want dan heb je in ieder geval alles wat je nodig zou kunnen hebben.’’

Ingewikkeld

Aardig van je baas, maar makkelijker wordt het er niet op, blijkt ook uit een recent onderzoek van Nmbrs, leverancier van HR- en payrollsoftware. Van de ondervraagden zegt 35 procent het ingewikkeld te vinden om hun eigen loonstrook te controleren. Achttien procent zegt daarnaast niet precies te weten wat er precies op hun brutoloon wordt ingehouden, en 12 procent vindt het lastig te achterhalen uit welke onderdelen het loon is opgebouwd.

Welke cijfers op je loonstrook zijn essentieel om te weten of je er in 2019 op voorruit bent gegaan? Van der Velpen adviseert om zeker te kijken naar de loonheffing - als het goed is, is die nu minder hoog dan in december - en om even stil te staan bij je pensioenpremie: is die gestegen of niet?

Van der Velpen tipt werknemers tot slot nog om de toeslagen op de loonstrook te bekijken. Een blik nu kan verrassingen later voorkomen. ,,Op de website toeslagen.nl van de Belastingdienst kan je eenvoudig zien wat het effect daarvan zal zijn op je belastingen. Zo kom je niet pas bij je aangifte tot de conclusie dat je daardoor opeens meer moet gaan betalen dan je gedacht had.’’

Verstandig

De verleiding kan groot zijn om dit ‘cadeautje’ van de overheid meteen uit te geven aan iets leuks. Het is extra geld bovenop je salaris, dus dat ga je niet missen, toch? Zeker aan het begin van het nieuwe jaar kan je daar beter even mee wachten, zegt Gabrielle Bettonville, woordvoerder van het Nibud. ,,Mensen hebben zo’n bedrag in hun hoofd al tien keer uitgegeven. Maar aan het begin van het jaar verandert ook de zorgpremie, krijg je te maken met andere elektriciteitstarieven, et cetera. Kijk eerst of je het eigenlijk wel echt over hebt.’’

Heb je dat extraatje op je salaris niet direct nodig, dan kan het goed dienen als appeltje voor de dorst: ,,Veel mensen komen in de problemen als ze een onverwachte uitgave moeten doen boven de 400 euro - een wasmachine die stuk gaat, een auto die gerepareerd moet worden. Het scheelt als je iets achter de hand hebt voor het geval dat.’’

En wil je het geld apart zetten, doe dat zodra het binnenkomt. Bettonville: ,,Meer geld krijgen went snel. Het is zo weer weg. Maak het over naar een spaarrekening zodra je je salaris binnenkrijgt of stel dat automatisch in. Als het apart staat, wordt de drempel wat hoger om het niet alsnog uit te geven.”

Waar moet je op letten op je eerste loonstrook van 2019?



1. Nettoloon: dit is in 2019 bij de meeste werknemers tussen de 1 en 2,5 procent hoger, schat het ministerie.

2. Loonheffing: door verhoging van de loonheffingskorting zou deze lager kunnen zijn dan in december 2018.

3. Pensioenpremie: controleer aan het begin van het nieuwe jaar of deze hoger is geworden of niet.

4. Toeslagen: de werkgever moet deze bedragen vermelden maar de verantwoordelijkheid ervoor ligt bij de werknemer. Kijk op toeslagen.nl alvast wat het effect zal zijn op je belastingen om verrassingen later te voorkomen.

