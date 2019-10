Zo doe je dat: jezelf profileren zónder irritant te worden

Je wil mensen helpen zichzelf zichtbaar te maken. Waar komt dat vandaan?

,,Ik weet hoe het voelt om onzichtbaar te zijn. Dat was ik in het begin van mijn carrière in de bankierswereld. Ik was meer van de inhoud en wist veel over hypotheken en beleggingen. Soms zat ik wel eens bij gesprekken met oudere collega’s en dacht ik: ‘daar klopt geen snars van’, maar ik durfde mijn mond niet open te trekken.’’

,,Ik had een collega van mijn leeftijd en hij had zo’n vlotte babbel en uitstraling. Iedereen sprak hem aan, maar niemand wist überhaupt mijn naam en klanten zagen mij aan als 'de stagiair’. Dat zette me wel aan het denken. Ik dacht: het gaat dus niet alleen om de inhoud.’’

Moet je dat willen, ‘zo’n vlotte babbel en uitstraling’?

,,Ik denk dat veel mensen ‘jezelf profileren’ associëren met asociaal gedrag en dat ze daarom ook zo’n weerstand voelen om zich te profileren. Ze denken dat die collega die alsmaar loopt te tetteren, het voorbeeld is van ‘profileren’.’’

,,Mensen die mij om hulp vragen zeggen meestal; ‘Ik heb een hekel aan mensen die het hoogste woord hebben. Zo ben ik zelf helemaal niet’. Toch is het niet handig om onzichtbaar te zijn. Het risico van jezelf níet profileren is dat je kansen misloopt, of dat je misschien niet genoeg waardering krijgt voor wie je bent en wat je doet.’’

Wat is het verschil tussen jezelf profileren en het hoogste woord hebben?

,,Dat laatste geval is de doorgeslagen versie. Dan gaat het alleen maar over ‘ik’. Dat zijn de collega’s die continu hun mening klaar hebben en veel over zichzelf vertellen: wie ze zijn en wat ze allemaal wel niet kunnen. De mildere vorm van jezelf zichtbaar maken of profileren wordt vaak wel gewaardeerd.’’

Volledig scherm Mirjam Hubregtse © Jeroen Rommen

En hoe doe je dat dan, bescheiden zijn en toch jezelf laten zien?

,,Je moet eigenlijk de focus op de ander leggen. Als je in gesprek bent, moet je je bedenken dat je er voor de ander zit, en niet voor jezelf. Je mag over jezelf vertellen, maar houd ondertussen wel je gesprekspartner in de gaten of die je nog volgt. Let op de ogen, en stel af en toe een vraag terug. Als je iets wilt, kun je daar best op aansturen. Sterker nog, dat moet je doen, want je baas of collega is niet helderziend. Zeg wat je wilt, want anders loop je kansen mis en raak je gefrustreerd.’’

Wat kun je doen aan je presentatie om jezelf op de kaart te zetten?

,,Het gaat natuurlijk om het totaalplaatje. Kleding mag niet teveel afleiden. Het moet juist de aandacht naar je gezicht brengen. Verder raad ik iedereen aan om goed na te denken over wat je aan doet naar werk. Ga eens voor de spiegel staan en bedenk: hoe kom ik over? Welke mensen ga ik vandaag zien? Mensen hebben altijd hun oordeel klaar. Dus zorg dat het oordeel past bij wat je wilt uitstralen.’’

Stap je zo niet teveel af van de inhoud?

,,Alleen op de inhoud red je het niet. Toen ik personal banker was, adviseerde ik over hypotheken. Maar, als je geen interesse toont in je klant, of laat zien wie je bent, verkoop je niets. Neem gewoon even de tijd om aan het begin van het gesprek te vertellen wie je bent, en waarom die mensen bij jou aan tafel zitten. Of stel een wedervraag: wat doet u? Dan sta je meteen op de kaart.’’

Is dit ‘jezelf profileren’ nu belangrijker dan het vroeger was?

,,Dat wordt wel vaak gezegd, maar vroeger was de manier waarop je iets brengt ook al belangrijk. We nemen nou eenmaal sneller iets aan van iemand die we er professioneel uit vinden zien en die overtuigend praat. Je hebt nu wel meer mogelijkheden om je te profileren, bijvoorbeeld via sociale media.

,,Google jezelf regelmatig. Dus toets je naam in en kijk wat er verschijnt. En als je een online profiel aanmaakt, denk dan na over wie jouw profiel gaat bekijken en wat je ermee wilt bereiken. Als je op zoek bent naar een nieuwe baan, schrijf dan in de kopregel bij LinkedIn niet alleen ‘op zoek naar een nieuwe uitdaging', want dan gaat een recruiter jou nooit vinden. Maak duidelijk voor welke functie je beschikbaar bent.’’

Is je profileren voor iedereen even belangrijk?

,,Het verschilt natuurlijk per functie. Als je nieuwe klanten wilt binnenhalen, moet je kunnen netwerken, en jezelf ‘nog meer’ laten zien. Maar, qua waardering is het voor iedere functie en iedere branche wel belangrijk. Of je nou bouwvakker bent, secretaresse of projectmanager: Je moet overal kunnen laten zien wie je bent en wat je doet.’’

