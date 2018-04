Zo ga je om met narcistische bazen en collega’s

Bedrijfsarts: Werkgevers, neem vrouwen in de overgang serieus

13 april De overgang kan voor vrouwen al vervelend genoeg zijn. Helemaal lastig wordt het als de werknemer die er klachten door ondervindt, niet serieus wordt genomen. ,,In Nederland vinden we dat de overgang nu eenmaal iets is wat gebeurt en waar je mee moet dealen. Niet zeuren en even doorzetten."