Zo houd je tijd over voor dingen die je wél belangrijk vindt

Pas in de coronacrisis kwam ik erachter hoe volstrekt on-origineel ik ben. Met wat meer tijd om handen bedacht ik steeds nieuwe activiteiten en hobby’s die op dat moment al gemeengoed waren geworden. Zo las ik de klassieker De Pest (1947) van Albert Camus, om die vervolgens bovenaan de bestsellerlijst te zien prijken. Om mijn Zoom-game te bevorderen wachtte ik tevergeefs een maand op een webcam, net als de rest van de bevolking. Ik besloot dan maar de houten meubels op mijn dakterras eens lekker in de lak te gaan zetten, maar alle tuinmeubelbeits bleek al door eerdere klanten uit het schap te zijn gehaald - het leek wel wc-papier. De laatste bevlieging was om brood te leren bakken. Maar helaas, dat is zo populair dat in het ganse land geen gist meer te vinden is…

Online trommelcursus

Zelfs in coronatijd hoeven we ons volstrekt niet te vervelen. Er is nog altijd veel meer te doen dan waar je tijd voor hebt. Je kunt leren breien, een online trommelcursus volgen, je verdiepen in mid-Europese architectuur van de achttiende eeuw, alle nieuwsprogramma’s volgen, boeken lezen over tuinieren of desnoods: Netflixen. Stuk voor stuk goede, leuke en interessante ideeën om je tijd mee te vullen. Maar als je alles tegelijk probeert te doen levert dat zelfs in lockdown nog een volle agenda op. Het is een aloude wet: je kunt alles een beetje doen, of enkele dingen goed. Voor dat laatste moet je dus ook dingen láten.