Zo laat je het kuddegedrag van collega’s in je voordeel werken

De eerste dag van een nieuwe collega is het ideale moment om hem of haar even de mores van de afdeling bij te brengen. ‘De koffie in de kantine is het lekkerst’, ‘De printer van de tweede moet je niet gebruiken’ of ‘Degene die het laatste koekje opeet, moet zorgen voor nieuwe’.



Iedereen is gevoelig voor dit soort algemeen geldende regels. Als we niet precies weten wat we moeten doen, dan kijken we graag naar wat anderen doen. Vooral de mensen waarop we lijken. Zelf kwam ik een keer binnen in een bedrijf waar de heersende norm was dat alle medewerkers bij de lunch soep aten. In het jaarverslag stond zelfs een keurige infographic met het aantal gegeten koppen soep van dat jaar.