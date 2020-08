Zo regel je als zzp’er een goed pensioen: ‘Begin je jong, dan heb je meer rendement’

WerkvragenJe weg vinden op de arbeidsmarkt kan best lastig zijn. Om je een handje te helpen, beantwoorden experts hier wekelijks een veelgestelde vraag over werk. Vandaag: ‘Hoe zorg ik als zzp’er het beste voor mijn pensioen?’

Arjen Vrolijk is directeur verzekeringen bij zzp-Nederland, een collectief voor zzp’ers. ,,Veel zzp’ers denken bij pensioen: ‘het is zoveel geld’ of ‘dat kan later nog wel’. Het nabestaandenpensioen is voor een zelfstandige bijna nooit geregeld en is dus een direct risico. En begin je jong, dan heb je meer rendement. Kijk maar eens op een oude loonstrook; daar wordt óók veel op ingehouden.’’

Een stappenplan om je pensioen te regelen:

1. Bedenk hoeveel je nodig hebt

Vrolijk: ,,Bekijk je vaste lasten. Wat is het netto-inkomen dat je nodig hebt als pensioen? Dat hoeft niet altijd 70 of 80 procent van je salaris te zijn. Maak een plan voor dit maandelijkse bedrag. Ga je lasten verlagen of vermogen opbouwen?’’

Quote Wat is het net­to-inkomen dat je nodig hebt als pensioen? Dat hoeft niet altijd 70 of 80 procent van je salaris te zijn Arjen Vrolijk, directeur verzekeringen zzp-Nederland

Iedereen heeft daarnaast recht op AOW. Vrolijk: ,,Is het AOW-bedrag straks genoeg voor jou? Misschien is het meer dan je huidige maandelijkse inkomen, of bouw je drie dagen per week in loondienst al pensioen op. Dan heeft aanvullend pensioen opbouwen mogelijk minder zin. Met een laag inkomen uit je onderneming heb je er waarschijnlijk ook niet veel budget voor.’’

2. Ga na of je een verplicht pensioenfonds hebt

Sommige beroepen en bedrijfstakken hebben verplichte pensioenfondsen. Denk aan de schilders, notarissen en bepaalde beroepen in de haven en de gezondheidszorg. Daarnaast heb je de optie om aanvullend pensioen te regelen.

3. Kies of combineer

Sparen met een (bankspaar-)lijfrente

Dit is een soort verzekering. Je kunt een bankspaar- of beleggingsrekening afsluiten bij een bank of verzekeraar, legt Vrolijk uit. ,,Het voordeel is dat je de premie of inleg nu kunt aftrekken van de belasting. Over de uitkering betaal je later een lager tarief. Het nadeel: je kunt tussentijds niet aan het geld komen. In crisistijd kan dat lastig zijn. De bankspaar- en beleggingslijfrente hebben geen maandelijks verplichte storting. Op basis van financiële ruimte en doelen kun je elk jaar zelf bepalen hoeveel je stort.’’

Beleggen

Laat je hierover informeren bij een adviseur. Vrolijk: ,,Je bepaalt zelf hoeveel risico je wilt lopen. Bij beleggen heb je geen betalingsverplichting: je kunt zelf, of samen met een adviseur, een schatting van je benodigde inkomen op je pensioendatum doen en inleggen wanneer je wilt.’’ Veel hangt af van het risicoprofiel: hoe hoog de inleg is, hoeveel straks wordt uitgekeerd en hoe zeker de hoogte van dat bedrag is.

Zelf sparen

Op de eigen bankrekening, of bijvoorbeeld door (extra) op de hypotheek af te lossen. Voor banksparen heb je geen betalingsverplichting en je kunt het geld aanspreken bij liquiditeitsproblemen, noemt Vrolijk als voordeel. ,,Het vraagt wel veel discipline om het geld niet eerder aan te raken.’’ Over het saldo moet je vermogensrendementsheffing betalen.

4. Of blijf bij hetzelfde pensioenfonds als tijdens loondienst

Vrolijk: ,,Dit kan niet voor alle beroepen en alleen volgens bepaalde voorwaarden. Je moet je bijvoorbeeld binnen een bepaalde periode aanmelden. Deze fondsen zijn er eigenlijk niet voor bedoeld; op de lange termijn erbij blijven is daardoor lastig. Zo is er een maandelijkse betalingsverplichting en die is vaak meteen hoog.’’

Quote Houd je pensioen liefst elke een of twee jaar even tegen het licht Arjen Vrolijk, directeur verzekeringen zzp-Nederland

5. Check regelmatig

Vrolijk: ,,Bij ondernemers fluctueren de inkomsten, belasting en financiële ruimte elk jaar. Houd je pensioen liefst elke een of twee jaar even tegen het licht.’’

Als zzp’er ben jij het gezicht van je koopwaar of dienst. Zo maak je van jezelf een sterk merk: