Zo voorkom je ongemakkelijke situaties nu je geen handen meer mag schudden

Werken in stromende regen vervelend? Deze buitenwer­kers kunnen wel tegen een stootje

15:43 Het weer houdt de afgelopen weken niet over. Nederlanders met een baan in de buitenlucht moeten gewoon doorwerken - of het nu hoost, stormt of hagelt. Maar wat is eigenlijk gezonder, binnen zitten op een muf kantoor of buiten werken in de frisse lucht?