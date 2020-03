ZZP’ers lopen de deur plat bij net opgerichte noodloketten

Nog voor de inkt droog was van het plan, openden afgelopen maandag de eerste loketten waar zzp’ers noodsteun kunnen aanvragen. De hulp is bedoeld voor zelfstandigen die direct in de problemen zijn gekomen door de coronacrisis. Vandaag presenteert het kabinet de conceptversie van de regeling.

Het kabinet kondigde aan het begin van de coronacrisis al aan dat er een groot steunpakket voor zzp'ers zou komen. Een van de onderdelen is de aanvulling op het inkomen tot bijstandsniveau dat ondernemers versneld kunnen aanvragen bij hun gemeente. Binnen vier weken na aanvraag ontvangt de zzp’er de noodsteun.

Mailtje

Een zzp’er die graag gebruik zou willen maken van de noodsteun is rijangst-therapeut Noor Moussault (61). Sinds de coronacrisis zit Moussault helemaal zonder werk. Mensen met rijangst kan ze niet van een afstandje begeleiden. ,,Ik kan mijn werk niet anders inrichten, ik moet de weg op.’’ Deze week vulde ze al een korte ondernemerscheck in op de site van de gemeente Amsterdam. ,,Ik zou een mailtje krijgen met een uitgebreid aanvraagformulier, maar daar zit ik nog steeds op te wachten.’’

Moussault vraagt zich ook wel een beetje af of ze na aanvraag inderdaad het geld binnen vier weken krijgt. ,,In Amsterdam zitten natuurlijk heel veel zzp’ers die deze steun nodig hebben.’’

Drechtsteden

De noodsteun wordt per gemeente geregeld, waar speciale loketten zijn ingericht of nog worden geopend. De loketten in de gemeente Utrecht en Drechtsteden waren maandag als eerste live. Andere gemeenten volgen nu langzaam dit voorbeeld. Peter Heijkoop, wethouder in Dordrecht en bestuurslid van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is centraal aanspreekpunt voor de noodloketten. Hij merkt dat de aanvragen van zzp’ers al binnen stromen. ,,De ondernemers staan al aan de poort. We willen het zo snel mogelijk opzetten.’'

Veel gemeenten doen er nu alles aan om de loketten zo snel mogelijk te openen. Niet alle systemen kunnen de grote toestroom aan, zo kwam het noodloket in Rotterdam woensdag nog plat te liggen. In de Drechtsteden heeft volgens Heijkoop 15 procent van de zzp’ers zich al gemeld. ,,Wij hebben sinds maandag al 2100 aanvragen binnengekregen. De inschatting is dat in totaal een kwart zich gaat melden. Daar stevenen we nu hard op af.’’

Hoopgevend voor rijangst-therapeut Moussault is dat in de gemeente Dordrecht de eerste paar honderd voorschotten van gemiddeld 1000 euro inmiddels al zijn uitbetaald aan de ‘meest urgente noden’. Hopelijk volgt Amsterdam snel. Wethouder Heijkoop van Dordrecht zegt daarbij wel dat deze bedragen zijn uitgekeerd aan ondernemers die echt met de handen in het haar zitten. ,,Zoals zzp’ers uit de horeca, cultuur en de bouw. De ondernemers die echt geen vet op de botten hebben.’'

Buffer

Zzp’ers die een buffer hebben, komen onderop de stapel te liggen. Heijkoop vertelt dat het belangrijk is dat mensen die het niet direct nodig hebben, zich niet melden of er in ieder geval eerst goed over nadenken. Het is echt bedoeld als eerste vangnet. Jeanette Klop bevindt zich als loopbaancoach in een luxepositie (Klop werkt deels in loondienst) en snapt wethouder Heijkoop heel goed. ,,Bewaar het geld voor de mensen die het knetterhard nodig hebben. Ik ga geen gebruik maken van de regeling, ook al krijg ik last van de coronacrisis. Het bedrag kan maar een keer verdeeld worden, dan moet je daar als zzp'er geen misbruik van gaan maken.’’

Ook therapeut Moussault snapt wel dat anderen eerder aan de beurt komen. Zelf heeft ze gelukkig nog een pensioenpotje achter de hand. Maar die buffer moet ze waarschijnlijk ook aanspreken als ze de bijstand ontvangt. ,,Het is een heel krap budget en het is natuurlijk maar voor drie maanden.’’

Trainer en organisatiecoach Aart Brezet (49), bij wie het werk deels is stil gevallen, heeft ook een buffer. ,,Maar die is eigenlijk bedoeld voor het overleven van de zomervakantie en bijvoorbeeld de belasting. Als ik de buffer nu moet aanspreken, kan ik dat geld niet meer op een ander moment gebruiken.’'

Brezet zou in maart zijn drukste week qua werk hebben, die is nu weggevallen. Met zijn buffer en online dienstverlening zoals trainingsdagen via Zoom, redt Brezet het. ,,Maar ik ga wel informeren naar de regels en waar ik aanspraak op kan maken.’’ Hij snapt dat sommige ondernemers eerder steun zullen krijgen. Ook heeft hij vertrouwen in de overheid. ,,Als de wil er is om zzp'ers te helpen, is er in korte tijd veel mogelijk.’'

Criterium

Maarten Post, voorzitter van ZZP Nederland, had liever gezien dat de zzp’ers nog even helemaal hadden gewacht en de noodloketten nog even dichtbleven. ,,De precieze regeling is nog helemaal niet bekendgemaakt. Het lijkt veel op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen, dus veel gemeenten zijn er al mee aan de slag gegaan. Dat houd je niet tegen.’’

Vandaag wordt een conceptregeling gepresenteerd, waar de regels voor de aanvraag helder in opgesteld staan. ,,Op basis hiervan kunnen gemeenten pas echt gaan bepalen wie het echt nodig heeft en waar op getoetst wordt. In principe kan nu iedere zzp’er de noodsteun aanvragen, dat moeten we tegenhouden voor de budgetten op zijn.’’

Ondertussen heeft ZZP Nederland een hulpdienst in het leven geroepen die alle prangende vragen kan beantwoorden. ,,We hebben onder anderen boekhouders, budgetcoaches en salarisadministrateurs bereid gevonden om mensen te helpen. Zo proberen we de gemeenten te ontlasten’’, zegt Post.