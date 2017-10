Slangen en spinnen checken in de IJsselhallen

Halloween in de Sassenpoort: Durf jij het Hauned House in?

19 oktober Heb je alle pompoenen al in de winkel zien staan? Inderdaad: nog heel even wachten en het is weer Halloween. En waar kun je het beste zijn dan in de voormalige stadsgevangenis van Zwolle? Dit jaar is de Sassenpoort omgetoverd tot een Haunted House.