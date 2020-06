20.000 tot 30.000 euro spaargeld per kind: ‘Dan zit je safe’

Een goed begin is startpuntgeldzaken.nl. Daar vinden we een handige rekentool, ontwikkeld door het Nibud, de Vereniging Eigen Huis, stichting Financieel Planners (FFP) en beleggersvereniging VEB. Na het invullen van de naam en leeftijd van ons kind, bepalen we per kostenpost (studie, boodschappen, huur, en vervoer/vrije tijd) hoeveel we straks willen bijdragen aan de eventuele studie van zoonlief. Stel dat wij de studiekosten voor onze rekening nemen en de boodschappen en huur voor de helft betalen, dan moeten we 27.264 euro opzij zetten.