Aangifte tegen C&A om dwangarbeid: ‘Eerste aangifte om mensenrechtenschendingen’

Britten nemen succesvol bedrijf in Lochem over

De Britse durfinvesteerder 3i Group neemt het Lochemse bedrijf Mepal over. Mepal is producent van voorraaddozen, lunchboxen, drinkbekers en thermosflessen en ziet in de komst van 3i Group een kans om de vleugels verder uit te slaan in Europa.

22 november