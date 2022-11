Aantal bedrijfsbranden blijft dalen, maar: ‘Meer aandacht nodig voor veiligheid bouwmateriaal’

Het Verbond van Verzekeraars schrijft de ontwikkeling toe aan meer aandacht voor brandpreventie. ,,Dit is goed nieuws, temeer omdat we dezelfde dalende trend al zien bij woningbranden’’, stelt algemeen directeur Richard Weurding.

Ook in 2021 waren de belangrijkste oorzaken van de bedrijfsbranden kortsluiting (20 procent van de claims), menselijk handelen (14 procent) en vermoeden van brandstichting (13 procent). Bij 28 procent bleef de oorzaak onduidelijk. De meeste schade vond plaats in de agrarische sector (denk aan stalbranden), gevolgd door winkelpanden en opslagbedrijven.

Het Verbond van Verzekeraars oordeelt dat er meer aandacht moet zijn voor de brandveiligheid van bouw- en isolatiematerialen, zeker nu er steeds vaker zonnepanelen op daken en gevels zijn geplaatst. Weurding: ,,We hebben in Londen gezien hoe de Grenfell Tower in 2017 mede door onveilig isolatiemateriaal binnen de kortste keren in de as werd gelegd, met 72 doden tot gevolg.’’