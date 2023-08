Aantal overstappers naar vast energiecontract stijgt snel

Dat blijkt uit de nieuwe Monitor Consumentenmarkt Energie van de Autoriteit Consument & Markt. Er worden inmiddels weer tientallen verschillende contracten met een looptijd van 1 tot 3 jaar aangeboden. De prijzen zitten een paar cent onder de tarieven van het prijsplafond dat voor 2023 geldt; 40 cent per kWh elektriciteit en 1,45 per kubieke meter gas. Tussen 1 maart en 1 juli ruilden een half miljoen huishoudens de variabele tarieven in voor een vast contract.

,,We hebben met Independer nog nooit zulke goede maanden gehad als juni en juli door de vele mensen die overstapten naar een vast contract’’, zegt Joris Kerkhof van de vergelijkingssite. Vergelijkingssites krijgen geld voor iedere nieuwe klant die ze aanleveren. Vooral de contracten van 1 jaar zijn in trek. ,,De voorspelling is dat de energieprijzen nu de winter eraan komt weer gaan stijgen. Maar dat is geen wiskunde. Het zijn nog steeds dagkoersen op de energiemarkt.’’ Op de termijnmarkt zijn de inkoopprijzen voor aardgas voor december 50 procent hoger dan nu.

Nawee van de crisis

Toch zijn er nog altijd 4,6 miljoen huishoudens die een variabel tarief hebben. Dat is een nawee van de energiecrisis. Voordat de energieprijzen door het dak gingen hadden zo’n 4 miljoen huishoudens een vast contract en ruim 3 miljoen gezinnen een variabel contract. Maar het aantal overstappers naar vast stijgt snel.

Wie nu een variabel contract heeft betaalt prijzen die onder het prijsplafond liggen. Volgens de ACM zijn zij per maand een paar euro goedkoper uit dan mensen die recent een vast contract hebben afgesloten.

De grote vraag is of dat blijft of dat het nu de goede tijd is om een vast contract af te sluiten. Het antwoord is kort: dat weet niemand zeker. Energiebedrijven zelf bewegen ook heel behoedzaam. Eneco bijvoorbeeld biedt iedere week een beperkt aantal nieuwe vaste contracten tegen nieuwe prijzen. Er is geen bedrijf dat nu grote hoeveelheden energie inkoopt zonder dat er genoeg klanten voor zijn.

Goed moment

Bij de klantenservice van de energiebedrijven komt de vraag of het een goed moment is om naar een vast contract te gaan dagelijks binnen. ,,Wij geven nooit advies. Het hangt af van je situatie en of je wel of niet meer zekerheid wilt,’’ zegt Edwin van de Haar van Eneco.

Vattenfall merkt dat bestaande klanten het vaakst een contract met vaste prijzen afsluiten. ,,Deze groep wil rust en niet meer dagelijks met de tarieven bezig zijn en ze denken dat de prijzen weer zullen stijgen.,‘’ zegt Hidde Kuik van het energiebedrijf. ,,De helft neemt een contract voor drie jaar. Mensen die een variabel contract nemen, denken dat de prijzen nog iets kunnen dalen.’’

