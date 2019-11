ABN AMRO belooft: Geen negatieve spaarrente voor tegoeden tot 100.000 euro

Hoe de Nederland­se modesector misstanden in buitenland­se fabrieken probeert te verdrijven

12 november Een groeiend aantal Nederlandse modebedrijven maakt bekend waar en hoe zij hun kleding laten produceren. WE Fashion is een van de ketens die haar klanten op haar website laat zien met welke fabrieken ze samenwerkt en hoeveel naaisters daar werken. ,,Dit hoort bij het bedrijf dat we willen zijn.”