ABN Amro trekt zich terug uit de wijde wereld

Bij de beursgang van ABN in november 2015 voorspelde de toenmalige bestuursvoorzitter Gerrit Zalm: ABN wordt een saaie bank. ,,Nou, zijn voorspelling is in elk geval uitgekomen”, reageert Paul Koster, directeur van de Vereniging van Effectenbezitters (VEB), ietwat teleurgesteld. Een ‘saaie’ bank hebben we niet nodig, vindt de voorman van de beleggersclub. ,,Die hebben we al, dat is de Volksbank.”