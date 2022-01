ABN Amro zegt bankrekening van moskee op wegens vage contante stortingen

Op weg naar 100 miljoen euro omzet doet Futurum­Shop Apeldoorn opvallende zet

Terwijl FuturumShop in de Benelux de online concurrentie ver achter zich laat en op het punt staat door de 100 miljoen euro omzet te breken, heeft de Apeldoornse webshop in het buitenland moeite om zijn merken aan de man te brengen. Eigenaar Harmen van der Meulen lonkt daarom nu naar de schappen van de ‘gewone’ Europese retail. Een fysieke winkel in Apeldoorn wordt de proeftuin.

10 december