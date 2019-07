ACM jaagt op ‘foute’ energieverkopers

Optiekke­ten GrandVisi­on overgeno­men door Ray-Baneige­naar Essilor­Luxot­ti­ca

16:02 De optiekketens van GrandVision komen in handen van de Frans-Italiaanse brillenreus EssilorLuxottica. Dat bedrijf, onder meer maker van de zonnebrillen van Ray-Ban, neemt een belang van 76,72 procent van de aandelen in het moederbedrijf van ketens als Pearle en EyeWish over.