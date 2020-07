Actie tegen verbod op smaakjes e-sigaret: ‘Werkt alleen maar averechts’

De belangenorganisaties zijn een landelijke actie tegen het verbod op smaakstoffen in e-sigaretten begonnen via smaaknoodzaak.nl. De petitie tegen het door staatssecretaris Paul Blokhuis (ChristenUnie, Volksgezondheid) afgekondigde verbod is inmiddels bijna 15.000 keer ondertekend.

,,Wij vinden dat de politiek de 400.000 dampers in Nederland volledig negeert bij de ontwikkeling rondom e-sigaretten. Vooral politici zagen ons lange tijd als tabaksleveranciers en wilden ons liever negeren, maar dat slaat nergens op. Voor bijna alle dampers in Nederland zijn smaakstoffen in de elektronische sigaret doorslaggevend geweest om van het roken af te komen. Natuurlijk is helemaal niet roken het allerbeste en is dampen niet schadeloos, maar als de smaakjes niet meer mogen, verliest de e-sigaret voor een groot deel zijn aantrekkelijkheid voor rokers die willen stoppen’’, zegt Emil 't Hart, voorzitter van brancheorganisatie Esigbond.

Jongeren

Het kabinet wil het verbod op smaakjes de eerste helft van 2021 laten ingaan. Volgens staatssecretaris Blokhuis voelen met name jongeren zich aangetrokken door zoete smaakvarianten als bubblegum en aardbei. Het dampen zou een opstapje zijn naar roken. Ook uit onderzoek van het Trimbos en het RIVM blijkt dat de volksgezondheid het meest is gebaat bij ontmoediging van gebruik van e-sigaretten. Het is straks alleen nog mogelijk om elektronische sigaretten met tabakssmaak te kopen.

,,Daar begrijpen wij geen snars van. Dampers willen juist af van die tabakssmaak! Dat lijkt te veel op de normale sigaret. Wij zijn best bereid om in overleg met het ministerie een aantal smaken en de verpakkingen aan te passen om jongeren minder in de verleiding te brengen. Kijk bijvoorbeeld naar zo'n bubblegumsmaak, die is vooral aantrekkelijk voor jongeren en daar zijn we juist niet op uit. Maar om meteen alles, tabakssmaak uitgezonderd, te verbieden? Dat is veel te rigoureus en werkt averechts. Daarnaast zijn we bang dat consumenten zelf smaakstoffen gaan mengen of zich wenden tot illegale verkoopkanalen. Er zijn bijvoorbeeld veel illegale stoffen te koop die absoluut niet geschikt zijn om te dampen’’, vindt 't Hart.

Onrust

Het mogelijke verbod zorgt ook voor onrust onder eigenaren van dampwinkels, ons land telt ongeveer 250 in e-sigaretten geregistreerde verkooppunten die een omzet draaien van 250 miljoen per jaar. 't Hart: ,,Veel ondernemers vrezen voor hun voortbestaan als het smaakstoffenverbod werkelijkheid wordt en dat kan leiden tot honderden ontslagen. We begrijpen niet waarom het kabinet de e-sigaret verkettert, terwijl het juist zorgt voor gezondheidswinst als verstokte rokers volledig overstappen.’’

Of de lobby van de belangenorganisaties invloed heeft, zal moeten blijken. ,,Blokhuis is tot nu toe onvermurwbaar, maar we gaan toch proberen om ons geluid te laten horen in Den Haag. Het is niet zo dat we tot nu toe met open armen worden ontvangen door de politieke partijen, maar de deuren gaan wel steeds meer open.’’