AFM: Duurzaamheidsclaims van veel bedrijven klinken mooier dan ze zijn

Het is heel moeilijk om te bepalen of bedrijven echt duurzaam bezig zijn of niet. Zeker bij de uitstoot van CO 2 kan er flink gesjoemeld worden, ziet de financiële waakhond AFM.

De toezichthouder op de financiële markten presenteerde bij het jaarverslag een aparte studie naar de CO 2 -reducties van bedrijven. Die beperking is nodig om de opwarming van de aarde tegen te gaan.

Bedrijven kunnen de uitstoot van broeikasgas omlaag brengen, simpelweg door minder CO 2 te produceren. Een andere mogelijkheid is de eigen uitstoot te compenseren. Dat kan door bijvoorbeeld extra bomen te planten als compensatie voor de CO 2 uitstoot. Die compensatiemogelijkheden, zogenoemde carbon credits, worden aangeboden door allerhande commerciële partijen.

Juist die compensatie wordt snel populairder, constateert Gerko Wessel, onderzoeker bij de AFM. En daarin zit een gevaar. ,,Het gaat om de kwaliteit van de credits. Daarnaar is eerder onderzoek gedaan, en dat is erg kritisch over de kwaliteit.’’

Met andere woorden, het is maar de vraag of de credit wel echt de CO 2 -reductie geeft die die claimt. ,,Het is daarom beter de eigen CO 2 -uitstoot terug te brengen in plaats van die te compenseren met carbon credits’’, aldus AFM-voorzitter Laura van Geest.

Prikkel

De populariteit van de credits is wel te verklaren. ,,Voor de handel is er de prikkel om zoveel mogelijk credits te verkopen’’, aldus Wessel. Maar ook voor de bedrijven zit er een voordeel aan. Compenseren is namelijk vaak veel goedkoper dan reduceren. ,,Dan heb je als bedrijf een kostenvoordeel ten opzichte van de concurrent die echt de CO 2 -uitstoot vermindert.’’

Het is niet zo dat bedrijven alleen maar bezig zijn om zo goedkoop mogelijk een zo groen mogelijk smoel te krijgen. ,,De meeste bedrijven zijn van goede wil als het om verduurzamen gaat’’, ziet Van Geest. De druk om te vergroenen is groot bij bedrijven, en dan is compensatie soms een makkelijke uitweg.

Voor een belegger die duurzaam wil beleggen, is het bijna ondoenlijk om de claims van de bedrijven te controleren. Zelfs voor de toezichthouder is dat bijna onbegonnen werk. ,,Er zijn nog geen goede regels voor de financiële verslaggeving. Daarom is het heel moeilijk om die claims onderuit te halen’’, aldus Van Geest.

Beleggers kunnen informatie opvragen bij clubs als de VEB of Eumedion, belangenbehartiger van beleggers. Die organisaties kijken naar de duurzaamheidsclaims van bedrijven. ,,Of ze kunnen informatie opvragen bij de Consumentenbond’’, vult Van Geest aan.

De komende jaren worden de regels voor de verslaggeving strenger. Voor bedrijven wordt het dan moeilijker om allerlei claims op te voeren zonder tastbaar bewijs dat die echt de beloofde hoeveelheid CO 2 compenseren.

Verzekeraars

De AFM houdt ook toezicht op de markt van verzekeraars. Ook daar zijn ontwikkelingen aan de gang die grote gevolgen kunnen hebben. De AFM keek vooral naar de mogelijke gevolgen van de digitalisering en het gebruik van data door verzekeraars.

Die bieden kansen en bedreigingen. Kansen ontstaan doordat er steeds meer maatwerk geleverd kan worden. Een reisverzekering kan bijvoorbeeld ingaan als de verzekerde de grens oversteekt en eindigen als die weer in Nederland terugkeert. Of een autoverzekering kan alleen werken als de verzekerde daadwerkelijk autorijdt.

AMSTERDAM - Exterieur van het kantoor van Autoriteit Financiele Markten (AFM) in Amsterdam.

Maar lastiger wordt het bij zoiets als zorgverzekeringen. Mag bijvoorbeeld iemand die volgens de data menig uurtje in de sportschool doorbrengt, een lagere premie betalen dan iemand die dagelijks uren in de kroeg zit bier te drinken? Iemands leefpatroon is steeds gemakkelijker te achterhalen. Dit soort ontwikkelingen kunnen ertoe leiden dat mensen straks bepaalde risico’s niet meer kunnen verzekeren, of alleen tegen torenhoge premies.

Voorspellen

In het onderzoek van de AFM staat ook een voorbeeld van een Britse verzekeraar. Die kon vrij nauwkeurig voorspellen welke klanten de verzekering zouden verlengen en welke klanten zouden overstappen naar een concurrent. Vooral de digitaal minder begaafden bleven zitten. En die mensen kregen een aanbod met een hogere premie dan mensen die overwogen te vertrekken. Die praktijk is inmiddels verboden.

Digitalisering is niet alleen een kans of bedreiging voor klanten. Ook de verzekeraars zelf krijgen ermee te maken. Zo wordt het voor partijen gemakkelijker toe te treden tot de verzekeringsmarkt. Steeds vaker wordt een verzekering meeverkocht met een product. Een fietsfabrikant kan bijvoorbeeld gemakkelijk een fietsverzekering verkopen bij de online aankoop van een fiets. Zo krijgen verzekeraars er allerlei concurrenten bij. En bedrijven die veel data hebben - de Googles en de Facebooks - kunnen die data ook te gelde maken met verzekeringen. Zo kunnen er snel nieuwe machtige concurrenten ontstaan.

Er moet, wat de AFM betreft, een duidelijk raamwerk komen met welke data bedrijven mogen delen en gebruiken, en welke niet. Ook kan gedacht worden aan een acceptatieplicht voor bepaalde verzekeringen, zoals nu al geldt voor de basisverzekering in de zorg. Voorkomen moet worden dat mensen straks onverzekerbaar zijn.

