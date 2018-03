Afvalverwerker heeft het helemaal gehad met bioplastic

Faillissement Pabo doet pijn bij oprichter: 'Mijn kindje valt weg'

7:52 ,,Ik zat eerst in de verzekeringen, maar dat vond ik eigenlijk niet leuk. In Amerikaanse blaadjes zag ik reclame voor frivole lingerie. Toen dacht ik: 'dat werkt in Nederland misschien ook wel'." Adrie Boddaert hoefde broer Patrick niet over te halen, ook hij was direct enthousiast. Zo zag Pabo - een verbastering van de twee namen van de broers - in 1984 het levenslicht. Het bedrijf, gespecialiseerd in seksartikelen en erotische lingerie, ontstond bij pa en ma op zolder.