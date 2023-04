AH komt met het concept van een ‘eerlijke prijs', en laat daarmee de verborgen kosten van koffie zien

Albert Heijn gaat de ‘echte prijs’ van koffie op het winkelschap zetten. Dit is de prijs voor koffie waarbij ook de schade aan onder meer klimaat en biodiversiteit wordt meegenomen. De supermarkt doet dit bij wijze van experiment, voorlopig nog alleen bij Albert Heijn To Go’s in Wageningen, Groningen en Zaandam.

De proef geldt alleen voor meeneemkoffie, niet voor bijvoorbeeld koffiebonen uit een zak. Rekenend met de ‘echte prijs’ wordt koffie plots duurder, al mogen klanten ook de reguliere prijs afrekenen: een espresso kost normaal 1,75 euro, maar rekening houdend met de impact op de natuur en arbeid is die 1,81 euro. Bij een cappuccino is het verschil nog groter: de winkelprijs is 2 euro, maar de ‘echte prijs’ is 2,28 euro. De milieukosten in de cappuccino, vooral vanwege de koeienmelk, zijn 24 cent.

Volledig scherm Prijslijst 'echte prijzen' volgens Albert Heijn. © Albert Heijn

De ‘echte prijs’ voor een cappuccino met havermelk is dan weer veel lager: 2,11 euro. Dit komt doordat de productie van melk een veel zwaardere invloed heeft op het klimaat dan havermelk. De proef wordt nu nog alleen gehouden in de Albert Heijn To Go's op de universiteitscampussen in Groningen, in Wageningen en in het kantoorpand van Albert Heijn in Zaandam.

Milieukosten in de prijs meegenomen

De ‘eerlijke prijs’ (vaak 'true price’ genoemd) wordt berekend aan de hand van een optelsom van verschillende sociale en milieukosten, zoals CO2-uitstoot, waterverbruik, grondstoffengebruik en arbeidsomstandigheden.

Klanten die bereid zijn het prijsverschil te betalen, dragen bij aan het zogeheten Rainforest Alliance project, dat een keurmerk biedt voor arbeidsomstandigheden, milieu en natuurbehoud voor producten uit regenwoudgebieden.

Volledig scherm Albert Heijn laat klanten de verborgen kosten achter meeneemkoffie zien. © Albert Heijn

Eerlijke prijs geeft inzicht

Het Amsterdamse bedrijf True Price uit Amsterdam heeft de werkelijke prijzen voor de Albert Heijn-koffie berekend. Ook een bedrijf als Tony Chocolonely, dat ambieert ‘slaafvrije’ chocolade te maken, werkt met het concept van true-pricing.

Marit van Egmond, bestuursvoorzitter van Albert Heijn, hield gisteren een bijeenkomst om te vertellen over het onderwerp. Ze zei dat door de ‘eerlijke prijs’ klanten inzicht krijgen in verborgen kosten van een product, en dat ze op basis daarvan makkelijker duurzame keuzes kunnen maken. Het kost volgens de supermarkt veel inspanning om werkelijke kosten te berekenen. In theorie zou het ook voor meer producten kunnen. Dan zou bijvoorbeeld kunnen blijken dat de ‘echte prijs’ voor een Nederlandse tomaat uit de kas veel hoger blijkt te zijn dan van een tomaat uit Marokko.

Certificaat

Van Egmond maakte ook bekend dat haar bedrijf op weg is naar een zogeheten ‘B Corp certificering’, die wordt toegekend aan bedrijven die voldoen aan hoge normen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen, en ook op het gebied van duurzaamheid. Bedrijven als Patagonia, Ben & Jerry’s en Auping hebben het certificaat, dat Albert Heijn nu ook binnen een jaar wil ontvangen.

Ahold Delhaize, het moederbedrijf van Albert Heijn, kreeg vorige week nog forse kritiek over het duurzaamheidsbeleid, vooral van Milieudefensie. Tijdens de aandeelhoudersvergadering eisten zij meer inspanning van het bedrijf om klimaatverandering tegen te gaan. Ze overwegen desnoods een rechtszaak om dat af te dwingen.