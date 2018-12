AH verliest klanten en gaat supermarkten rigoureus ombouwen

Dat zegt Wouter Kolk, sinds 1 november de baas van Ahold Delhaize Europa en Indonesië, tegen Het Financieele Dagblad (FD). Uit aangehaalde cijfers van marktonderzoeker GfK blijkt dat de winkels van Albert Heijn vorig jaar minder klanten over de vloer hebben gehad. Het bedrijf verliest niet alleen terrein ten opzichte van concurrerende supermarkten en winkels als Action en Kruidvat. Ook snoepen de eigen formules als AH to go-gemakswinkels, AH.nl en webwinkel Bol.com klanten af.

Om te overleven moeten de supers van AH ‘een andere functie' krijgen, aldus Kolk tegen het FD . Volgend jaar krijgen al zo'n 150 winkels meer ruimte voor groente en fruit en kant-en-klaarmaaltijden. Mogelijk volgen er ook winkelsluitingen. Daarover zegt Kolk ,,Ik denk niet dat we in de toekomst nog ruim duizend winkels hebben in Nederland. Dat hoeft ook niet. Maar ik denk ook niet dat het aantal winkels sterk zal afnemen, omdat ze ook voor directe consumptie en voor een snelle bezorgingsservice gebruikt worden.”

Warme maaltijden

AH gaat eigen keukens introduceren voor de bereiding van warme maaltijden. Die worden buiten de winkels gevestigd, en een eerste gaat begin volgend jaar open in Amsterdam. Voor thuisbezorging is de onderneming in gesprek met partijen als Deliveroo en Thuisbezorgd. Albert Heijn wil begin volgend jaar meer duidelijkheid geven over de plannen voor het bezorgen van warme maaltijden.