‘Air France-KLM wilde groene EU-subsidie voor aankoop vliegtuigen’

Zijn deze uitvouwba­re huisjes uit Salland dé oplossing voor woningte­kort bij starters en senioren?

28 mei Bouwen, bouwen en nog eens bouwen is het credo om de schaarste aan woningen op te lossen. Maar nieuwbouw neemt flink wat tijd in beslag. Tijd die starters niet hebben. Innovatiehub Salland wil een ‘doos-in-doos-concept’ uitrollen om op zeer korte termijn woningen te creëren voor starters en senioren. Compacte, ‘uitvouwbare’ woningen moeten ervoor zorgen dat leegstaande kerkgebouwen, stallen en winkelpanden niet verpauperen. Win-win, zou je zeggen: geen leegstand én meer woningen. ,,We zijn hard op zoek naar een pand waar we kunnen beginnen.’’