Akkoord voor groei 'duurzaam' goederenvervoer over het spoor

Partijen uit de sector en staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Spoor) hebben daarover een akkoord bereikt. Behalve een verlaging van de kosten voor het gebruik van het spoor en de verdere inzet van het Europese spoorveiligheidssysteem ERTMS, gaat het ook om het verbeteren van de situatie voor mensen die langs het spoor wonen.



Goederenvervoer per trein ontlast wegen en is goed voor het milieu, aldus Van Veldhoven. Ze noemt het akkoord over het omvangrijke pakket maatregelen een grote stap vooruit.



Zo komt er tot en met 2023 jaarlijks een bedrag van 12 tot 14 miljoen euro subsidie om het voor vervoerders goedkoper te maken het spoor te gebruiken. Door de verlaging komt de gebruiksvergoeding op een vergelijkbaar niveau als in Duitsland.



De ambitie is om met deze en andere maatregelen het goederenvervoer per spoor te laten groeien van 42 miljoen ton in 2016 naar 54 tot 61 miljoen ton in 2030.