Albert Heijn: Loonbod van 10 procent voor distributiemedewerkers afgewezen door vakbonden

Albert Heijn meldt in een verklaring dat de voorgestelde loonsverhoging in zou gaan per 22 mei. De zegsvrouw van het bedrijf zegt ‘enorm verbaasd’ te zijn. ,,Vakbonden willen hier niet op ingaan, en willen niet terug aan tafel komen na herhaaldelijke oproepen. Daardoor moeten onze collega’s, inclusief uitzendkrachten, nog langer wachten op de loonsverhoging die wij zo snel mogelijk in willen laten ingaan.’’

Lees ook PREMIUM Laten we van de supermarkthelden van toen nu geen paria’s maken

Volgens FNV is de berichtgeving van Albert Heijn echter ‘onjuist’ zonder verder in detail te treden. ,,De eerste prioriteit is nu onze leden goed informeren”, laat vakbondsbestuurder van FNV Levin Zühlke-Van Hulzen weten.

De bonden eisten in het beginstadium 14,3 procent loonsverhoging, dat werd later afgezwakt naar minimaal 10 procent en geen verslechtering van de arbeidsvoorwaarden. Volgens Albert Heijn wordt daar nu aan voldaan, ook de zondagstoeslag zou behouden blijven volgens het vernieuwde bod. ,,Medewerkers behouden alle toeslagen die ze hebben.’’

Momenteel staken ruim 1000 van de ongeveer 5000 medewerkers van de distributiecentra. De impact van de stakingen is nog altijd het meest merkbaar in het zuidwesten en noordoosten van het land, waar de meeste schappen leeg zijn. Dat komt door de distributiecentra die de bevoorrading in deze regio’s voor hun rekening nemen, in Zwolle en Pijnacker, waar de impact van de stakingen het sterkst lijkt. Maar ook in de distributiecentra in Zaandam, Geldermalsen en Tilburg wordt gestaakt.

Bij de vakbonden was dinsdagochtend vooralsnog niemand bereikbaar voor commentaar.

Kijk onze nieuwsvideo's in onderstaande playlist: