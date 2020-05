Albert Heijn stopt met koopzegels plakken, alleen nog sparen via app

Duitse economie in recessie, eerste kwartaal 2,2 procent gekrompen

9:04 De Duitse economie is in het eerste kwartaal definitief met 2,2 procent gekrompen ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Oorzaak van de neergang is de coronacrisis. In het vorige kwartaal kromp de Duitse economie ook al, dat betekent dat de economie daarmee in een recessie verkeert.