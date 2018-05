Alweer een wisseling in de top: nieuwe baas voor warenhuizen Hudson's Bay

De stoelendans in de top van Hudson's Bay is weer een nieuwe ronde ingegaan. Vanaf juli staat Wayne Drummond aan het hoofd van de warenhuizen in Nederland. Hij neemt het stokje over van de Belg Stefaan Le Clair, die hier pas sinds november de baas was.

De wisseling van de wacht is een besluit van de nieuwe topvrouw van het Canadese winkelbedrijf, Helena Foulkes, die in februari aantrad als ceo. ,,Zij stelt per land en merk directieleden aan, die direct aan haar rapporteren'', zegt een woordvoerder van het bedrijf. Daarmee verdwijnt de Benelux-functie die Stefaan Le Clair nu heeft. De voormalige directeur van kledingketen Miss Etam blijft alleen de baas over de Belgische warenhuisketen van Hudson's Bay; Galleria Inno.

Wayne Drummond is nu nog directeur van Saks OFF 5TH, de discountformule van het Canadese winkelbedrijf met vestigingen in Amsterdam en Rotterdam. Hij wordt daar na zijn vertrek opgevolgd door Hanneke van Meeteren, die er nu de leiding heeft over sales en operations.

Onrustig

Ook in de rest van het bedrijf is het onrustig. Onlangs stuurde Hudson's Bay Europa voor de tweede keer binnen een jaar zijn topman de laan uit. Wolfgang Link, die een jaar geleden overkwam van speelgoedketen Toys 'R' Us, verving de Belg Olivier van den Bossche.

Link was een vertrouweling van Jerry Storch, de ceo van Hudson's Bay, die een halfjaar terug aan de kant werd gezet bij de warenhuisketen omdat resultaten bleven tegenvallen. Hij zat niet meer op één lijn met Richard Baker, de grote man achter Hudson's Bay. Het bedrijf verloor afgelopen boekjaar bijna 380 miljoen euro. Ook in 2016 waren er forse verliezen. Het concern is in Noord-Amerika bezig 2000 banen te schrappen.

Amazon

Het Canadese Hudson's Bay, dat in Noord-Amerika onder meer de formules Hudson's Bay, Saks OFF 5th en Lord & Taylor uitbaat, heeft het in de VS met name moeilijk in de concurrentie met internetwarenhuizen als Amazon.

Ook in Europa lopen de zaken niet fantastisch. De kleine honderd Duitse warenhuizen van Galeria Kaufhof, die Hudson's Bay in 2015 voor 2,8 miljard euro overnam, zijn nog steeds niet omgevormd tot een winstgevende business.

In Nederland lijkt Hudson's ook nog niet het verwachte succes. De verkopen zouden in veel steden zwaar tegenvallen, iets wat Stefaan Le Clair, general manager van Hudson's Bay Company in Nederland en België, in deze krant overigens tegensprak.