Amazon komt, worden Bol.com en Coolblue het nieuwe Hyves?

Quote Als Amazon vol op Nederland inzet kan de concurrentie wel inpakken Rupert Parker Brady, retailexpert Volledig scherm Een Amazon-distributiecentrum in het Duitse Bad Hersfeld. Nederlandse klanten zullen voornamelijk vanuit Duitsland worden bediend. © EPA Het houdt e-commercekenners en marktleider Bol.com al jaren bezig: komt Amazon naar Nederland? De webgigant wordt bewonderd én gevreesd. Op de thuismarkt, de VS, pakt Amazon bijna de helft van iedere online bestede dollar. Inmiddels zet het in 1994 door Jeff Bezos opgerichte webbedrijf jaarlijks 117 miljard euro om.



Met zijn beurswaarde van dik 460 miljard euro moet het enkel Apple, Google en Microsoft voor zich dulden. ,,Als Amazon vol op Nederland inzet, kan de concurrentie wel inpakken'', zegt retailexpert Rupert Parker Brady.



Maar doen ze dat ook? Vorig jaar zomer leek het even zo ver. Met de nodige bombarie lanceerde Amazon een Nederlandstalige versie van zijn Duitse webwinkel. ,,De directie van Bol.com kwam meteen in spoedzitting bijeen'', weet Parker Brady.



Bezorgkosten

Uiteindelijk concludeerde de toenmalige topman Daniël Ropers dat er weinig gevaar te duchten is. Nu Amazon niet binnen een dag levert en bezorgkosten rekent, was de gigant voor veel Nederlanders geen aantrekkelijke optie.

Nu zet Amazon echter een nieuwe stap met de abonneeservice Prime: voor 3,99 euro per maand of 49 euro per jaar krijgen Nederlandse consumenten al hun aankopen gratis binnen één of twee dagen geleverd.



Ook ontvangen ze videostreamingservice Prime Video met populaire tv-shows als The Walking Dead en American Gods. Foto's zijn onbeperkt op te slaan in de cloud.



Retailkenner Cor Molenaar is niet onder de indruk. ,,In feite is Prime een service voor klanten die vaak iets bij het bedrijf bestellen. Alleen doen relatief weinig Nederlanders dat.''



Verder lezen na de foto

Volledig scherm Amazon's Prime service kent ook een Netflixachtige streamingsdienst met veel populaire series en films. © Amazon

Assortiment

Quote Voorlopig biedt Amazon weinig meer dan Bol.com, Coolblue of Wehkamp Cor Molenaar, retailexpert Voorlopig biedt Amazon niets meer dan Bol.com, Coolblue of Wehkamp, meent hij. ,,Op de videodienst na wellicht. De grote Nederlandse webwinkels leveren sneller en bieden een groter assortiment.'' Bij Bol.com zijn 15 miljoen items snel verkrijgbaar, veel meer dan de twee miljoen van Amazon.



Wijnand Jongen, voorzitter van webwinkelbelangenclub Thuiswinkel.org, noemt de komst van Amazon spannend. ,,Zij zullen absoluut nieuwe klanten gaan trekken.''



Tegelijk staan de huidige spelers er goed voor. ,,De Nederlandse markt van e-commerce groeit met 15 tot 20 procent per jaar hard door en telde vorig jaar een jaaromzet van 20 miljard euro. Er is ruimte voor Amazon. Dat hoeft geen gevolgen voor de andere spelers te hebben.''

Prioriteit

Jongen beklemtoont dat Amazon geen topprioriteit bij Nederland legt. ,,Anders zouden ze er vol voor gaan. Nu doen ze ons erbij en blijven ze hun Duitse website gebruiken. De VS en India zijn véél belangrijker.'' Dat ziet ook Parker Brady. ,,Voor Amazon is Nederland een druppel.''



Toch is Amazon behoorlijk succesvol. Zonder veel inspanningen pakt het bedrijf jaarlijks 250 miljoen euro omzet. Dat is slechts vier keer minder dan marktleider Bol.com (950 miljoen euro omzet in 2016) en een derde van Coolblue.



Rustig en gestaag breidt Amazon zijn aanwezigheid uit. Inmiddels is er een app voor Android en iOS, ook kunnen klanten sinds vorige week met iDeal betalen, het online betaalplatform van de Nederlandse banken. Sinds 2014 bezit Amazon een Nederlandse website voor (online) boeken en e-readers.

Volledig scherm Een test met een drone. Amazon hoopt de vliegende apparaten te gebruiken om bestellingen in rurale gebieden te leveren. © AFP Quote Amazon lijkt Nederland erbij te doen. Het draait om India en de VS Wijnand Jongen, voorzitter Thuiswinkel.org

,,Amazon heeft een lange adem en neemt zijn tijd'', meent Kitty Koelemeijer, hoogleraar marketing aan Nyenrode. ,,Doe er twee tot drie jaar bij en dan hebben ze écht voet aan de grond.''



Innovatief bedrijf



Volgens Koelemeijer moeten de gevestigde spelers Amazon uiterst serieus nemen. ,,Het is zo'n machtig en innovatief bedrijf.'' Ze beklemtoont dat de webgigant onvergelijkbaar is met Bol.com en Coolblue. ,,Dat zijn retailers. Amazon is een techbedrijf dat veel meer dan online shoppen doet.''



Koelemeijer erkent dat Amazon in Nederland met een achterstand begint. ,,Nederland heeft al gevestigde spelers en dan hebben ze het moeilijk. Bovendien bezitten ze geen database met goede klantdata, zoals de concurrentie wél heeft.''

Quote De gevestigde spelers kunnen Amazon maar beter serieus nemen. Het is zo'n innovatief bedrijf Kitty Koelemeijer, hoogleraar marketing Nyenrode Met het populaire Prime, dat in de VS al ruim 80 miljoen abonnees telt, pakt Amazon dat probleem aan. ,,Prime is een bijzonder handige manier om klanten te winnen en klantgegevens binnen te halen'', zegt de marketingprof die zelf bij Amazon Duitsland een Prime-abonnement heeft. ,,Het verlaagt de drempel om meer bij Amazon te kopen, bovendien is de videostreamingdienst aantrekkelijk. Nederlanders zijn al gewend aan Netflix.



Verder lezen na de foto

Volledig scherm Presentatoren James May, Jeremy Clarkson en Richard Hammond. Amazon huurde het Topgear-trio in nadat Clarkson door de BBC op straat werd gezet. Naar verluidt betaalde Amazon 250 miljoen dollar om The Grand Tour te maken voor videostreamingdienst Prime Video. © Amazon

Grootste

Volledig scherm Sociaal netwerk Hyves dolf uiteindelijk het onderspit toen Facebook zich vanaf 2010 echt op Nederland ging richten. © ADN Beeldredactie In vergelijking met Amazon bieden de abonnementen die Nederlandse webwinkels sinds enige tijd eveneens kennen beduidend minder waar voor het geld. Zo kent Bol.com 'Select' waarmee klanten voor 14,99 per jaar onbeperkt hun aankopen gratis geleverd krijgen. Albert Heijn kent een bezorgabonnement.



Door de rustige en halfzachte aanpak van Amazon zullen Bol.com en Coolblue voorlopig niet als nieuwe Hyves de annalen in gaan, verwachten experts. Molenaar vermoedt zelfs dat Amazon beter een bestaande webwinkel kan opkopen. ,,Ze willen altijd de grootste zijn en dat zijn ze in Nederland nog lang niet.''



Met name een overname van Bol.com is logisch, denkt de expert. ,,Voor huidige eigenaar Ahold vormt Bol.com louter een investering. Het is geen ideaal huwelijk.''





Quote Als Amazon de grootste wil zijn moeten ze Bol.com kopen Cor Molenaar, retaildeskundige

Blij met Amazon

Hij noemt het opmerkelijk dat Ahold ineens meldt dat de webwinkel - waarvoor het vijf jaar terug 350 miljoen euro betaalde - zo goed draait. ,,Het lijkt wel alsof ze Bol.com in de etalage zetten.''



Ook Parker Brady vindt het niet onlogisch als Amazon een bestaande speler opkoopt. ,,Dan heb je meteen een goede marktpositie.''



Veel gewone Nederlanders zijn in ieder geval blij met de komst van Amazon. ,,Eindelijk'', reageert Samantha de Ridder op de Facebook-pagina van het AD. Ook de videodienst kan op instemmende reacties rekenen. ,,Eindelijk weer de echte Topgear kijken'', wijst Erik Bierens op autoprogramma The Grand Tour, waarvoor Amazon presentator Jeremy Clarkson na diens ontslag bij de BBC inhuurde.



De laatste alinea's volgen na de foto

Volledig scherm Amazon is de webwinkel die Jeff Bezos in 1994 oprichtte in zijn garage te Bellevue, bij Seattle. Inmiddels is Bezos multimiljardair en onder meer eigenaar van kwaliteitskrant The Washington Post en z'n eigen raketbedrijf Blue Origin. Amazon doet inmiddels véél meer dan online shoppen. © REUTERS

Grote reserves

In het bedrijfsleven wordt daar anders over gedacht. ING-ceo Ralph Hamers hoopt dat Amazon de blik niet op de banken richt. ,,Als die grote platforms kiezen voor de bankenwereld, kunnen ze enorm veel doen. Ze kunnen alles kopen, ze hebben zulke grote reserves," verzuchtte hij vorige week tegen het Financieele Dagblad. Dat die kans niet denkbeeldig is bewijzen Apple en Google al.

Ook Ahold Delhaize vreest de macht van Amazon. Afgelopen juni kocht de webgigant de Amerikaanse supermarktketen Whole Foods voor bijna 14 miljard dollar. De koers van de Albert Heijn-eigenaar ging prompt onderuit.

Bij Bol.com is er tenslotte de nodige ergernis. ,,Omdat we zo'n klein land zijn, voelen we ons belangrijk als een grote partij ons aandacht geeft'', verzuchtte toenmalige Bol.com baas Daniël Ropers tegen Retailnews.nl over de Nederlandse fascinatie voor Amazon.